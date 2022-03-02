الأسهم المحلية تواصل تحليقها لمستويات جديدة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت مؤشرات الأسهم المحلية، الصعود لمستويات جديدة في ثاني جلسات الأسبوع، حيث صعد سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي، ولامس 3400 نقطة، قبل أن يعود ويغلق عند 3398 نقطة، بدعم صعود جماعي للقطاعات القيادية.

فيما واصل سوق أبوظبي، تسجيل أرقامه القياسية، ليغلق عند 9521 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، منها 1.8 مليار درهم بأبوظبي، ونحو 540 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 405 ملايين سهم، موزعة بواقع 184 مليون سهم في دبي، ونحو 220 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 14205 صفقات.

وصعد سوق دبي 1.28%، ليغلق عند 3398 نقطة، ليتجاوز أعلى مستوياته في 4 سنوات، بدعم صعود أسهم قطاع البنوك 1.04 %، بصعود «الإمارات دبي الوطني» 1.39 %، و«دبي الإسلامي» 0.98%، كما صعد قطاع العقار 1.33%، بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 1.77%، و«إعمار للتطوير» 0.23%، و«ديار» 0.21%.

فيما تراجع «الاتحاد العقارية» 1.11%، واستقر «داماك» عن إغلاقه السابق. وصعد قطاع الاستثمار 1.73%، بدعم «دبي للاستثمار» 1.77%، وصعد «سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع كابيتال» 1.51%، كما صعدت أسهم قطاعات «الاتصالات» 2.58%، والخدمات 3.26%، والسلع 2.91%، وتراجع قطاع التأمين 0.172%.

وتصدر «إعمار العقارية»، النشاط في سوق دبي، مستقطباً 192 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 78 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 72 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع بنسبة 4.88%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 1.39%، ثم «دبي للمرطبات» 1.2%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 2.97%.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 2.2%، ليغلق عند 9521 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته التاريخية، بدعم رئيس من أسهم قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول»، جاذباً 516 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 291 ملايين درهم، تلاه «الدار» 270 مليوناً، ثم «اتصالات» 128 مليون درهم.

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