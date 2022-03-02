0.18 % ارتفاع التضخم في الإمارات 2021

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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ارتفعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة بنسبة 0.18% في العام 2021، مقارنة بالعام 2020، وذلك نتيجة انخفاض 7 مجموعات رئيسية يتصدرها خدمات النقل والترويج والثقافة والتعليم والاتصالات، وذلك وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وكشفت بيانات التنافسية والإحصاء، أمس، عن ارتفاع الرقم القياسي العام «التضخم» من نحو 106.73 نقاط في 2020، إلى 106.92 نقاط في 2021، بينما ارتفع التضخم بنسبة 2.31% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 108.39 نقاط مقابل 105.94 نقاط في الربع الرابع من 2020.

وزاد التضخم في العام الماضي مع ارتفاع مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية 0.45% وخدمات الصحة 0.43%.

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