أول رخصة للذكاء الاصطناعي في «دبي المالي العالمي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، إطلاق أول رخصة فريدة من نوعها للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبرمجين، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.

وتهدف «رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة» الأولى من نوعها في الدولة إلى المساهمة في تنفيذ محاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تعزيز سمعة الإمارات في هذا المجال، عبر استقطاب الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين من جميع أنحاء العالم.

وستتمكن الشركات الحاصلة على الرخصة من العمل ضمن بيئة محفزة في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يشكّل أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

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