مخزون الإمارات الاستراتيجي من القمح والذرة يغطي فترة طويلة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والذرة، يغطي لفترة طويلة، كما يتم مراقبة المخزون الاستراتيجي من القمح والذرة، خلال الفترة الحالية، مع تطور الأحداث العالمية، كما أكدت الوزارة، تحرير 3238 مخالفة في النصف الثاني من عام 2021، خلال القيام بنحو 25162 جولة تفتيشية على المراكز والمحلات التجارية.

جاء ذلك، خلال لقاء إعلامي، عقدته وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك – افتراضياً عبر منصة «زوم» – مع عدد من الإعلاميين، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة.

وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح، أن روسيا وأوكرانيا، من أهم الدول التي نستورد منها القمح والدقيق، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية، يراقبها العالم كله، ونحن نراقب الموقف، ونبحث البدائل في حال تعطل سلاسل الإمداد من الدولتين. كما يتم مراقبة المخزون الاستراتيجي من القمح والذرة، خلال الفترة الحالية، مع تطور الأحداث في أوروبا.

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