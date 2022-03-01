«تايجر» تطلق مشروع «كلاود تاور» في دبي بقيمة 400 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «كلاود تاور» في مثلث قرية جميرا بإمارة دبي، والتي تعتبر من أفضل المناطق العقارية في دبي في العام 2021، من حيث الطلب والإقبال على الوحدات العقارية.

ويعد المشروع الجديد باكورة المشاريع التي تطلقها تايجر العقارية خلال العام 2022، والذي يهدف إلى الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهده القطاع العقاري بفضل استضافة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي والخدمات المتنوعة التي تقدمها الإمارة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع كلاود تاور 400 مليون درهم، ويتكون من برجين بارتفاع 29 طابقاً من الوحدات السكنية ومكاتب، ويضم المشروع ملعباً لكرة السلة، وملعباً للتنس، ومسبحاً، ومنطقة للعب الأطفال، ومركزاً رياضياً إلى جانب مضمار للمشي بطول 250 متراً.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع والتملك متاح أمام مختلف الجنسيات.

وقال المهندس عامر وليد المدير التنفيذي لشركة تايجر: إن مشروع «كلاود تاور» الذي يعد باكورة مشاريعنا الجديدة في العام 2022، ونسعى من خلال هذا المشروع لمواكبة الطلب المتنامي على الوحدات العقارية في أسواق الدولة، وذلك بفضل تأثير معرض إكسبو 2020 دبي الإيجابي على القطاع.

وأضاف: «يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في ديسمبر 2024».

وأعرب عن توقعاته أن يسجل المشروع إقبالاً كبيراً خصوصاً بما يوفره من وحدات نوعية، وتشطيب عالي الجودة، وموقع استراتيجي قرب المعالم المهمة والحيوية في مدينة دبي.

وأكد أن إمارة دبي تحافظ على جاذبيتها كمركز للاستثمار العقاري، حيث نجحت في تجاوز تأثيرات الجائحة، وعاودت تسجيل طلب متنامي على العقارات بها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقابل العرض.

وأعرب وليد عن فخر شركة تايجر العقارية بطرح مزيد من المشاريع في إمارة دبي، التي حققت سمعة عالمية في القطاع العقاري، وتواصل تسجيل نمو متواصل في الحركة الاقتصادية والاستثمارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز