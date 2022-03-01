«الياه سات» تسجل نتائج مالية قوية للسنة المالية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وارتفع صافي أرباح المجموعة لعام 2021 (الربح المنسوب إلى المساهمين) بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 256.2 مليون درهم.

وبعد تعديل البنود غير المتكررة، ارتفع صافي الأرباح المطبّعة بنسبة 47.4٪ لتصل إلى 297.3 مليون درهم «80.9 مليون دولار»، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح بنسبة 19.9٪ لعام 2021 وهو أعلى بكثير من هامش العام السابق 13.5٪. ويعكس ذلك تنامي أداء شراكات حقوق الملكية للمجموعة وانخفاض صافي تكاليف التمويل المتكررة من 63.8 مليون درهم في عام 2020 إلى 37.8 مليون درهم في عام 2021، بعد انتهاء برنامج إعادة التمويل في يونيو 2021.

قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات»: أظهرت الياه سات، خلال العام 2021، قدرتها الكبيرة على تحقيق الاستدامة والمرونة في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتمكنت من وضع الأسس التي ستمكنها من تحقيق النمو في العام الحالي والأعوام المقبلة من خلال مواصلة تزويد عملائها من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والعالم باحتياجاتهم في مجال الاتصالات الحيوية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجوعة «الياه سات»: شكل عام 2021 علامة فارقة بالنسبة للياه سات، فبعد إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2021، واصلت المجوعة الوفاء بوعودها مع تحقيق أداء متميز في الربع الرابع من عام 2021. واستمر زخم الأعمال خلال العام مع الفوز بعقود جديدة وزيادة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها بنسبة تجاوزت 35٪، وحققت «الياه سات» استفادة ملحوظة من عودة نشاط المشاريع الحكومية وعقدت عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع العديد من الشركات الوطنية الرائدة نتيجة للانتعاش الاقتصادي. كما واصلنا العمل على تنويع قاعدة عملائنا في القطاعات الحكومية والتجارية وتوسيع أعمالنا في القطاعات الصناعية الرئيسية، وتساهم هذه الإنجازات على مواصلة تحقيق النجاح في العام 2022، حيث تم ضمان ما يقارب 70%من عائداتنا المتوقعة لهذا العام».

وأضاف الهاشمي: سنحافظ العام المقبل على ثقافة الشراكة التي أثبتت نجاحها على مر السنين، وساعدتنا على أن نصبح المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات والشريك المفضل للحكومة الإماراتية في هذا القطاع. وفي ضوء فرص النمو المتاحة لقطاع الأقمار الصناعية على المستويين الوطني والدولي، تتمتع «الياه سات» بوضع جيد يؤهلها لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية. وسنمضي قدماً في العام 2022 على مسار النمو لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا وقطاع الفضاء العالمي.

سياسة توزيع الأرباح

في أكتوبر 2021، وافق مجلس إدارة «الياه سات» على مقترح قدّمته الإدارة التنفيذية العليا لتعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة للسماح بدفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، وسيتم عرض المقترح على المساهمين لإقراره في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل في أبريل 2022، ويعكس هذا المقترح ثقة الإدارة العليا بالوضع المالي القوي لشركة «الياه سات»، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وتمويل الاستثمارات المستقبلية.

وتتماشى سياسة الأرباح نصف السنوية المقترحة مع التزام «الياه سات» بتعظيم عائدات المساهمين، وتعكس إدراكاً لنمو حجم المجموعة ورسوخ وضعها المالي، ولا سيما عقب توقيع عدة عقود رئيسية للإيرادات مؤخراً، وامتلاك المجموعة لميزانية عمومية قوية وقدرتها على دفع أرباح ثابتة، ومن المتوقع توزيع الأرباح النهائية، والبالغة قيمتها 192.8 مليون درهم للسنة المالية 2021، على جميع المساهمين بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية العادية في أبريل 2022، ما يعادل 7.9 فلوس لكل سهم، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2021 إلى 385.6 مليون درهم أو 15.81 فلساً لكل سهم.

ومن المتوقع أن تنمو الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2% على الأقل، ويتوقع أن يكون إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2022 ما يعادل 16.12 فلساً لكل سهم يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2022 وأبريل 2023 على التوالي.

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