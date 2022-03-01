592 رخصة أعمال متنوعة بمنطقة الخوانيج في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة «الخوانيج» وصل إلى 592 شركة. وحسب فئة الرخصة جاء في مقدمة هذه الشركات التجارية بنسبة 54%، والمهنية بنسبة 46%.

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الفعالة في منطقة الخوانيج، شكلت المؤسسات الفردية ما نسبته 60%، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 27% وشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.) على 6%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية: أعمالاً مدنية، فروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع الشركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، شركات تضامنية، وشركات توصية بسيطة.

وحل المواطنون في المرتبة الأولى بين قائمة المستثمرين من أصحاب الرخص الصادرة والفعالة في الخوانيج، ومن أبرز الجنسيات المستثمرة في المنطقة أيضاً البريطانية، الأمريكية، السعودية، الأردنية، المصرية، الهندية، والباكستانية.

خيارات سياحية وترفيهية

وتوفر منطقة الخوانيج العديد من الخيارات السياحية والترفيهية والخدمية للسائح والمقيم على حد سواء، مثال مجمع «ذا يارد» الريفي المستوحى من نمط المدينة الزراعي ويضم بحيرة، ومخبزاً، ومساراً للمشي، وسوقاً للمزارع العضوية، وطاحونة هوائية بطول 18 متراً.

ومن أبرز الوجهات الترفيهية الموجودة في المنطقة أيضاً «ذا لاست إيكزت» ويضم أكبر تجمع عربات الطعام في دبي يقدم تشكيلة فريدة من الأطعمة الشهية من مختلف المطابخ، فضلاً عن تواجد جسر يطلق عليه اسم «بروميس بريدج»، كما تحمل جدران المنطقة رسومات فنية ذات طابع فن الشارع (ستريت آرت).

أراض زراعية

وتشمل ضاحية الخوانيج أراضي زراعية ومشاتل وإسطبلات لتربية الإبل وتدريب الخيول. وتضم هذه المساحات مزارع لأهم الشركات التجارية في دبي، من ضمنها شركة «الروابي للألبان»، وهي شركة لتصنيع وتوزيع منتجات الألبان والعصير، إضافة إلى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، التي تعد واحدة من أكثر الشركات الزراعية المعروفة في الشرق الأوسط.

وتضم الخوانيج أيضاً مزرعة عضوية تُدعى «أورجانيك أويسيز» المعتمدة محلياً ودولياً، وتقدم للمستهلكين فواكه وخضروات طازجة، حيث تسمح للزوار بعيش نمط الحياة الريفية وخوض تجربة قطف الخضار والفواكه من الحقول المفتوحة.

وقال حسن بن علي، المتخصص في عالم الخيل والفروسية ومالك شركة اتش بي ايه لمعدات الفروسية وشركة الخيل لمعدات الفروسية في منطقة الخوانيج: يعود الاهتمام بالخيل وسباقات الخيول إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يهتم بسباقات القدرة وجميع أنواع السباقات العالمية ذات الصلة، الأمر الذي جعل هذه الرياضة أكثر ممارسةً عن غيرها.

ومن هنا جاء تأسيس شركتي عام 1988 والتي لها دور مهم في مجال تعليم ركوب الخيل والخيل الرياضية، حيث يتواجد أكثر من 150 مدرسة ركوب الخيل في المنطقة والتي تحتاج إلى مكملات غذائية ومعدات خيل وغيرها«.

وعمل حسن بن علي على تصميم 3 منتجات محلية منها أول سرج عربي منتج محلياً بمواصفات خاصة يريح فيها الفارس والخيل في الوقت نفسه، و12 مكملاً غذائياً، وحدوة.

وذلك بعد فترة طويلة من التجارب والخبرة. ويمتاز السرج بمواصفات خاصة يتلافى الضرر الممكن من كثرة الركوب ويكون مريحاً للخيل ولا يؤثر على ظهره. وبعد إجراء عدة تجارب على أكثر من 700 حصان، تم تصميم السرج بمساعدة مختصين في المجال وبتكلفة رمزية، كي يكون متوفراً لجميع الفرسان. وتصل معدات شركة اتش بي ايه لمعدات الفروسية إلى كل من أمريكا وأستراليا وجنوب أمريكا وتشيلي والمكسيك.

حدائق

تعتبر الحدائق العامة في دبي، إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها السياح والمقيمون خصوصاً في فصل الشتاء، فهي إضافة مهمة لقطاع السياحة، وتضم أفضل المرافق والخدمات التي تجعلها تنافس الحدائق المتطورة الأخرى في الدول السياحية، مثال»الحديقة القرآنية«الواقعة في منطقة الخوانيج مقابل»خوانيج ووك" والتي تهتم بتعريف الزوّار بمعجزات القرآن الكريم ونشر القيم الإسلامية كالتسامح والسلام والمحبة.

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