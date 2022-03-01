«اتصالات الإمارات» توسّع نطاق تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة e&، أكبر مشغل خدمات اتصال في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توسيع نطاق تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الحلول والخدمات الرقمية من جانب الشركات عبر مختلف القطاعات وذلك من خلال تطوير وابتكار حالات استخدام جديدة تركز على تلبية احتياجات الشركات في مجالات النفط والغاز والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وستعتمد اتصالات الإمارات على خدمات أمازون ويب سيرفيسز لبناء وتصميم حلول مخصصة للاستخدامات الصناعية والتي يمكنها توفير قدرات حوسبة متنقلة ذات زمن استجابة منخفض ومستوى عالٍ من الأداء من خلال تسخير شبكات الجيل الخامس الخاصة وتقنيات الحوسبة المتنقلة (MEC).

وستقوم اتصالات الإمارات، بصفتها مزوداً معتمداً لحلول أمازون ويب سيرفيسز، بإنشاء كتالوج خاص بالحلول الرقمية المستندة إلى تقنية الجيل الخامس. وسيتمكن عملاء الشركة من الحصول على مجموعة من الخدمات المستندة إلى سحابة AWS وإمكانيات وقدرات الاتصال والتكامل التي توفرها شركة «اتصالات الإمارات» كعرض ذي قيمة مجمعة.

وسيتم تطبيق الحلول الجديدة عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تشمل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التفاعليتين، والأتمتة الصناعية، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وذلك على حافة الشبكة، ما سيمكن العملاء من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من تبسيط عملياتهم، وتحسين سلامة موظفيهم، فضلاً عن زيادة مستوى مرونة عملياتهم الإنتاجية والعمليات الأخرى الهامة المرتبطة بالأعمال.

وستوفر اتصالات الإمارات لعملائها إمكانية تجربة واختبار مجموعة من حالات الاستخدام الصناعية الجديدة بتكلفة أقل ودفعات مقدمة مخفضة. ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق اعتماد الحلول الجديدة ونشرها بسرعة وفعالية لزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد، والاستفادة من الفوائد والإمكانات التي توفرها حلول الجيل الخامس والحوسبة المتنقلة القائمة على السحابة.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في اتصالات الإمارات: «يسرنا تعزيز تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز لتوفير فرص وإمكانات هائلة لتوسيع نطاق التقنيات والقدرات السحابية فضلاً عن تطوير حالات استخدام جديدة يمكن تطبيقها عبر قطاعات النفط والغاز والتصنيع والخدمات اللوجستية بهدف تمكين عملائنا من زيادة مستوى الإنتاجية وتبسيط العمليات وتعزيز وتيرة الابتكار في عملياتهم.

وتنسجم أهداف هذا التعاون مع استراتيجيتنا الشاملة والرامية إلى توفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لعملائنا عبر مختلف قطاعات الأعمال. ونتطلع إلى خلق المزيد من فرص التعاون والابتكار مع أمازون ويب سيرفيسز في المستقبل القريب».

وستقدم «اتصالات الإمارات» مجموعتين من عروض القيمة؛ تشمل المجموعة الأولى الشبكات اللاسلكية الخاصة المُدارة بالكامل والحوسبة متعددة الوصول، والتي تجمع شبكة الجيل الخامس من اتصالات التي تتميز بزمن الاستجابة المنخفض والمقدر بواحد مللي في الثانية مع الخدمات السحابية.

أما المجموعة الثانية من عروض القيمة فستشهد استفادة شركة اتصالات الإمارات من ابتكارات مجتمع مطوري الخدمات السحابية، الذين يبتكرون ويطورون حالات استخدام صناعية بالاعتماد على قدرات سحابة AWS لتوفيرها لعملائها.

وستعمل اتصالات الإمارات على توفير مستوى إضافي من التكامل والإدارة لتذليل العقبات التي تحول دون تمكّن عملائها من الشركات من الوصول إلى القدرات السحابية على حافة الشبكة والاستفادة منها.

وسيتم الكشف عن حالات الاستخدام هذه في مركز اتصالات للابتكار في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز ومجتمع المطورين. وستوفر العروض التي سيتم تقديمها تجربة عملية للمؤسسات للتفاعل مع خبراء التقنيات السحابية في اتصالات الإمارات والذين سيقدمون عروضاً توضيحية وجلسات تدريب وفرصاً تعليمية تركز على القطاعات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يُشار إلى أن شركة اتصالات الإمارات وفي ظل استمرار نمو الطلب على الحلول والتقنيات الرقمية من جانب الشركات عبر مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وفرت لعملائها من المؤسسات إمكانات وقدرات اتصال جديدة ومتطورة مثل شبكة الجيل الخامس وحوسبة الحافة.

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