تعاون «اتصالات الإمارات» و«هواوي» لإطلاق أول جهاز طرفي من الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة e&، وشركة هواوي - الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية - عن نجاح اختبارات «منصة الحوسبة الطرفية من الجيل الخامس» والتي تعتمد على الحوسبة السحابية. ويأتي الإعلان بعد الاتفاق بين الطرفين على تعزيز شراكتهما لتوفير الخدمات الرقمية المبتكرة في دولة الإمارات.

وتسهم هذه الخدمة الحديثة من الجيل الخامس في تعزيز جهود اتصالات الإمارات التي تهدف إلى تعزيز إيراداتها من الجيل الخامس وتحقيق قيمة أكبر لعملائها، حيث تثق كل من «اتصالات الإمارات» وهواوي بأن أسلوب الحياة الرقمي الحديث يتطلب التركيز على تطوير المزيد من التقنيات الذكية والآلية التي تعتمد على الحوسبة السحابية وتلبي متطلبات الشركات والمستهلكين.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في «اتصالات الإمارات»: توفر الأجهزة الطرفية من الجيل الخامس فرصة كبيرة لتحقيق النمو المستدام في قطاع الخدمات المخصصة للشركات في «اتصالات الإمارات». وسيسهم اختبار الأجهزة الطرفية في تحقيق التحول الرقمي في القطاع الحكومي ومختلف القطاعات بدولة الإمارات.

حيث نقوم بنشر مجموعة متكاملة من اتصال الجيل الخامس المخصص داخل الشركة، بالإضافة إلى حالات الاستخدام الرقمي المبتكرة والتي يمكن الاعتماد عليها وتوفر زمن استجابة منخفض. وتواصل شركة اتصالات الإمارات التركيز على تعزيز مكانتها في المستقبل، حيث نسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات من خلال خدماتنا المخصصة من الجيل الخامس والأجهزة الطرفية.

من جانبه قال المتحدث باسم شركة «هواوي تكنولوجيز»: تحقيق التحول الرقمي في الشركات وتعزيز الاعتماد على الشبكات والحوسبة السحابية من المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي شركة متخصصة بتوفير الخدمات. وتوفر الشبكات الأساسية والطرفية من الجيل الخامس .

والتي تعتمد على الحوسبة السحابية إمكانات كبيرة تسهم في تمكين المجتمع الرقمي وإثراء تجربة العملاء الرقمية. ويسعدنا أن نسهم في تحقيق أهداف شركة «اتصالات الإمارات» من خلال تعاوننا على تحقيق التحول الرقمي في الشركة.

وتأتي مبادرة الأجهزة الطرفية من الجيل الخامس في إطار جهود «اتصالات الإمارات» لتحقيق رؤيتها الرقمية الرائدة وتعزيز التعاون مع شركائها الرائدين في القطاع التقني مثل شركة هواوي من أجل توفير أحدث التقنيات المبتكرة لعملائها في جميع القطاعات.

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