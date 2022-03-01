100 % نسبة إنجاز طرق «بساتين الزبير» الداخلية لشركة أساس

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت شركة أساس العقارية، عن إنجاز الطرق الداخلية بنسبة 100% لمشروع أراضي بساتين الزبير السكنية، واكتمال ربط شبكة طرق المشروع مع شارع الإمارات الحيوي.

وأكد المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة أساس العقارية حرص الشركة على التقيّد التام بالخطط والمواعيد الموضوعة لتنفيذ وتسليم المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية بالتعاون مع الشركات المنفذة مع كامل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم منتج عقاري مميّز يليق بسمعة ومكانة الشركة، يساهم بدوره في دعم السوق العقاري في دولة الإمارات.

وأوضح الأميري، أن النمو المتزايد في ضاحية الرحمانية، التي باتت من أهم الأحياء السكنية الجديدة في الشارقة، عزز من أهمية مشروع أراضي «بساتين الزبير» السكني وموقعه الاستراتيجي، بفضل اكتمال شبكة الطرق الداخلية وربطها بشارع الخدمات الذي وفر بدوره مدخلاً مباشراً للمشروع من شارع الإمارات واتصالاً مباشراً مع ضاحية الرحمانية المجاورة للمشروع، وكل المباني الحكومية والمدارس ومول الرحمانية.

يوفر المشروع خيارات متنوعة من الأراضي السكنية، بأسعار تنافسية تبدأ من 340 ألف درهم، مع ميزة التملك الحر للجنسيات العربية، وبنية تحتية عالية المستوى وباقة متكاملة من المرافق والخدمات.

ومع اكتمال الطرق الداخلية وافتتاح مدخل مباشر إلى المشروع من شارع الإمارات، أصبح مشروع أراضي بساتين الزبير السكني جاهزاً لاستقبال طلبات المستثمرين الإماراتيين والجنسيات العربية الأخرى الراغبين في امتلاك قطع أراضي في مشروع عقاري مميز جاهز لبناء الفلل والمساكن في موقع متميز.

وتتميز الأراضي السكنية المتعددة المساحات في مشروع أراضي «بساتين الزبير» السكني، بكونها مرخصة لبناء أرضي بالإضافة إلى طابقين، وهو ما يجعلها مناسبة لإنشاء الفلل والمساكن، كما تتيح شركة أساس العقارية إمكانية السداد على أربع دفعات أو التمويل عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، علماً أن المشروع يقع على الطريق المؤدي إلى كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين مع دبي وأبوظبي.

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