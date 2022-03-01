«إيتون» تستعرض تحولها إلى شركة ذكية خلال «الشرق الأوسط للطاقة 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تعرض شركة إيتون، مجموعة من محفظتها الشاملة من المنصات الرقمية لمساعدة العملاء في جعل الطاقة أكثر أماناً واستدامة وكفاءة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات «الشرق الأوسط للطاقة 2022»، الذي يعقد في الفترة بين 7 - 9 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة تجربة «برايت لاير»، قاعدة إيتون الرقمية لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي تعد الخطوة الرئيسية في تحول إيتون نحو شركة ذكية لإدارة الطاقة.

وبالاستفادة من «برايت لاير»، سيتمكن العملاء من تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخزينها وتوزيعها من خلال مجمل البيانات والرؤى عبر أصول المؤسسة المتصلة الآمنة والذكية.

وباعتمادها قاعدة «برايت لاير» الرقمية المخصصة لإدارة الطاقة الذكية، استفادت إيتون من أكثر من 100 عام من الخبرة في إدارة الطاقة لمساعدة عملائها في جعل عملياتهم أكثر فعالية وكفاءة باعتمادهم البيانات والرؤى التي توفرها هذه المنصة.

تتكون قاعدة «برايت لاير» الرقمية من 4 طبقات أساسية، وهي: البيانات والمنصة الأساسية بالإضافة إلى مجموعة الحلول والخبرات التي تضاف إليها. الأمر الذي يسمح للعملاء إمكانية التعامل مع أية طبقة من الطبقات الرئيسية للقاعدة الرقمية، سواءً عبر الوصول إلى بيانات الأصول الحالية.

والاستفادة من منصة إيتون الرقمية والذكاء الاصطناعي الفريد المدعوم بخوارزميات التعلم الآلي بهدف تقديم الرؤى والحلول لإدارة الطاقة أو من خلال تطبيق مجموعة حلول إدارة الطاقة الذكية من إيتون المتخصصة في كل قطاعٍ صناعي على حدة.

وقال أشرف يحيى، المدير العام لدى «إيتون الشرق الأوسط»: «تتجه إيتون بسرعة نحو تبني عمليات التحول الرقمي، ما يمنحنا فرصاً جديدة لتطوير إدارة الطاقة للمؤسسات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة. فنحن نستخدم التقنيات الرقمية للأجهزة المتصلة وخدمات السحابة لتحقيق التحويل المرن لإدارة الطاقة.

كما تُعد منصة «برايت لاير»، هي الأساس الرقمي في هذه الرحلة. فلطالما كان تبني التقنيات الرقمية الذكية بهدف ابتكار مجموعة منتجات ذات تأثير كبير في هذا المجال هو جوهر التصميم لدى إيتون».

وأضاف يحيى: «يمكن استخدام مجموعتنا الديناميكية من المنتجات والحلول بكفاءة وأمان لإدارة الطاقة بفعالية كبيرة عبر قطاعات السوق المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة خبراتنا مع العملاء وقادة الصناعة خلال تواجدنا في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022».

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