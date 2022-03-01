محطة الخدمة المستقبلية لـ«إينوك» تحصد 10 جوائز خلال 2021

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، عن فوز محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها بـ 10 جوائز خلال عام 2021، وذلك نظير التزام المحطة بأعلى معايير الاستدامة والابتكار والتصميم في قطاع الطاقة.

وحصدت محطة الخدمة المستقبلية على صعيد الهندسة المعمارية العالمية، جائزة «ذا أركيتكتشر ماستر برايز 2021»، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع مستدام للعام وجائزة الابتكار في التصميم من جوائز «ديزاين الشرق الأوسط».

كما تم تكريم محطة الخدمة المستقبلية خلال حفل توزيع جوائز قطاع التجزئة (RetailME 2021) ضمن فئتين: أفضل تصميم لمتجر تجزئة للعام؛ وأفضل مفهوم للبيع بالتجزئة للعام. وفازت أيضاً بجائزة أفضل مشروع صغير للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«وجائزة»أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام«والميدالية البرونزية عن فئة الاستدامة، ضمن جوائز»ميد للمشاريع 2021«.

وتأتي هذه الجوائز في أعقاب فوز محطة الخدمة المستقبلية بجوائز مرموقة بما في ذلك جائزة أفضل محطة وقود لعام 2021 من جمعية إدارة البترول والمتفجرات في المملكة المتحدة، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال حفل جوائز فكرة العام 2021، الدولية التي تقدمها جمعية الأفكار البريطانية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك:«يسعدنا فوز محطة الخدمة المستقبلية بهذه الجوائز، سيما وأن المحطة تلبي الاحتياجات اللوجستية لإكسبو 2020 دبي. ويؤكد تكريم المحطة بهذه الجوائز على التزامنا المستمر بترسيخ أعلى معايير الاستدامة والابتكار والتصميم ضمن قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وحرصنا الدائم على تحقيق رؤية دولة الإمارات بعيدة الأمد».

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