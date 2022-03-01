الإمارات والبرازيل تناقشان حلولاً لتعزيز قطاع الأعمال الزراعية

المصدر: دبي- البيان

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استضافت وكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية «آبكس – برازيل»، المحادثات الزراعية الإماراتية – البرازيلية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتماشياً مع المبادرات العالمية التي تعزز الممارسات الزراعية المبتكرة والمستدامة، لتحقيق أهداف الاستدامة والأمن الغذائي.

وركزت المحادثات خلال المنتدى، الذي عقد في فندق الريتز- كارلتون في دبي مؤخراً، على الإمكانات التي يمتلكها قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، والنهج الشمولي الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، كما وفر الحدث للمشاركين منصة للتواصل، وبناء العلاقات مع رواد الأعمال في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، بمن فيهم ممثلون عن مؤسسة الأبحاث الزراعية البرازيلية «إمبرابا».

وحضر المنتدى ماورو مينديز، حاكم ولاية ماتو غروسو البرازيلية، وخوليو بوساتو رئيس الجمعية البرازيلية لمنتجي القطن «أبرابا»، فيما شارك يواكيم ليت وزير البيئة البرازيلي، في المؤتمر عن بعد. كما شمل الحدث، إطلاق برنامج «فلوريستا بلس» المخصص لقطاع القطن.

وقال أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «يشهد الإنتاج العالمي للغذاء تحولاً كبيراً، وزيادة ملحوظة في الطلب على الحلول المبتكرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية. وتعد البرازيل من الدول الرائدة في قطاع الأعمال الزراعية في العالم، بفضل منتجاتها عالية الجودة، بينما تتميز دولة الإمارات، بكونها مركزاً متقدماً للمنتجات الغذائية والزراعية.

وحاضنة أعمال ترتكز على التكنولوجيا، مثل «وادي تكنولوجيا الغذاء» في دبي، بالإضافة إلى تطوير الحلول الحديثة القادرة على تحويل القطاع الغذائي. وقد تمكنا في هذا الحدث، وبحضور مؤسسات مثل «إمبرابا»، المؤسسة المعترف بها عالمياً، والتي تعرض خبرات البرازيل في مجالات التكنولوجيا والاستدامة، من طرح فرص متميزة للمنطقتين، وفتح المجال أمام أصحاب المصلحة لاستكشاف آفاق جديدة».

وأضاف شحفة: «تؤكد النقاشات رفيعة المستوى التي تضمنها الحدث، أهمية المشاريع المشتركة في تطور قطاع الأعمال الزراعية في البلدين. علاوةً على ذلك، من المهم التأكيد على الحاجة إلى حلول مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة في مجال الأغذية. وانطلاقاً من التزامنا بمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، كلنا ثقة بأن المحادثات الزراعية الإماراتية – البرازيلية، ساهمت بشكل كبير في تحقيق ذلك».

كما تناولت المحادثات، قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، والذي بلغت صادراته إلى دولة الإمارات، 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2021. وقد توزعت هذه الصادرات بين 694.5 مليون دولار أمريكي من لحوم الدواجن، و255 مليون دولار أمريكي من السكر، و155.1 مليون دولار أمريكي من اللحوم البقرية المجمدة، و17.96 مليون دولار أمريكي من القهوة. وكانت دولة الإمارات ثالث أكبر وجهة عربية للصادرات الزراعية البرازيلية.

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