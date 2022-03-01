300 شركة بمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 15 - 17 مارس

المصدر: دبي - البيان

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يستعرض معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022، مجموعة واسعة من أحدث التقنيات المتقدمة في مجالات مكائن الأخشاب وآلات النجارة تتعدى قيمتها 80 مليون دولار، وذلك في ضوء النمو المتزايد للطلب على تقنيات الجيل التالي من مكائن الأخشاب وآلات النجارة الفعالة والموثوقة في منطقة الشرق الأوسط.

ويشكل المعرض، الذي ينعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الوجهة الأولى لمتخصصي الأخشاب، حيث سيعرض منتجات وخدمات الأخشاب لأكثر من 300 شركة عالمية وإقليمية ومحلية.

وأشارت دراسة حديثة لمؤسسة «فينتشريز أون سايت» الدولية إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط عقوداً جديدة تبلغ قيمتها نحو أكثر من 45.1 مليار دولار خلال 2022.

حيث تعتبر المباني، والتي تشمل الوحدات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات والمطارات والمرافق الرياضية والفنادق ومرافق الرعاية الصحية والتعليم أكبر مساهم في قطاع البناء في 2022. وفي الإمارات، من المتوقع أن تتوسع صناعة البناء والتشييد بنسبة 4.4% هذا العام، مع متوسط نمو سنوي متوقع قدره 3.9% من 2022 إلى 2025.

وقال وليد فرغل، مدير عام شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الجهة المنظمة للمعرض: سيشهد المعرض في دورة هذا العام استعراضاً لآخر الأفكار والتجهيزات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة الأخشاب ليكون بمثابة منصة تفاعلية تعكس واقع سوق الأخشاب ومكائن الأخشاب على مستوى العالم.

ويأتي المعرض في وقت لا تزال صناعة البناء في منطقة الشرق الأوسط اليوم آخذة بالنمو، وهو ما ينعكس في العديد من المشاريع الجارية اليوم. وقد خلق هذا أيضاً طلباً قوياً على المنتجات والخدمات في قطاع الأخشاب والغابات، ولا سيما قطاع آلات النجارة. وتماشياً مع ذلك، ستسلّط دورة العام الجاري من المعرض الضوء على أحدث الآلات والتقنيات الجديدة التي يتم استخدامها لتعزيز هذا القطاع.

وسنعرض أيضاً أفضل الأسماء والعلامات التجارية في الصناعة، وهو ما سيمنح المشاركين والزائرين فرصة للتواصل واستكشاف اتفاقيات الشراكة المحتملة. كما نتوقع حضور نحو 8000 زائر خلال أيام المعرض الثلاثة.

وسيشارك العديد من شركات ماكينات الأخشاب مثل CEFLA وجيرمان تك وسيمبليكس وإيماك على سبيل المثال. ومن المتوقع كذلك أن تعرض هذه الشركات أحدث تقنيات النجارة.

والتي تشمل ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب وآلات النطاقات الحافة، وهي تقنيات جديدة ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كمركز رئيسي لصناعة الأخشاب. ويشهد المعرض إضافات جديدة في دورة هذا العام تشمل حفل جوائز الابتكارات والتميز الأولى لصناعة الأخشاب والنجارة، وبرنامج استضافة المشترين وبرنامج الصفقات الشرائية.

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