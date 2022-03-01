تعاون بين «دو» و«هواوي» لتطوير حلول رقمية مدعومة بتقنيات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، مذكرة تفاهم جديدة مع شركة هواوي، المزود لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف بناء وتطوير تطبيقات وحالات استخدام جديدة مدعومة بشبكة الجيل الخامس وتقنيات الحوسبة الحدودية متعددة الوصول لدعم العديد من قطاعات الأعمال والمجالات في الإمارات، بما في ذلك التعليم، والقطاعات الصناعية، والمجالات ذات الصلة بالإنترنت والترفيه، وتجارة التجزئة وغيرها.

وستوفر هواوي في إطار هذه الشراكة حلاً متطوراً للحوسبة الحدودية متعددة الوصول من فئة «اشبك وابدأ»، مصمماً لتحسين مستوى كفاءة العمليات في المواقع على أطراف الشبكة لتكون قريبة من المشترك. وستعمل دو على تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى تقنيات الجيل الخامس والحوسبة الحدودية متعددة الوصول لتعزيز كفاءة التطبيقات الصناعية.

بينما ستوفر هواوي منصة خاصة بتقنيات الحوسبة الحدودية متعددة الوصول. كما ستعمل دو أيضاً على التعاون مع شركات محلية لبناء واختبار حالات استخدام تجارية جديدة مدعومة بتقنيات الجيل الخامس والحوسبة الحدودية متعددة الوصول، وذلك بالتعاون مع هواوي التي ستوفر بدورها التقنيات الشبكية اللازمة والدعم التكنولوجي لتمكين حالات الاستخدام المتطورة لعملاء دو من المؤسسات.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: نهدف من خلال المذكرة مع هواوي إلى تعزيز أوجه التعاون فيما بيننا لتسريع وتيرة الابتكار وتسخير الإمكانات التي تتمتع بها التقنيات الناشئة والحديثة لتطوير حلول وتقنيات جديدة تلبي تطلعات مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وتمكّنها من مواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد.

وستساهم الحلول الجديدة المزمع تطويرها في توفير فوائد متعددة ليس فقط للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وإنما أيضاً للشركات عبر مختلف القطاعات الأخرى، وذلك بما ينسجم مع مكانتنا كعامل تمكين رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال ريتشارد ليو، رئيس خط منتجات الشبكة الأساسية السحابية من هواوي: تمثل اتفاقية التعاون هذه بداية لعصر الابتكار في مجال الحوسبة الحدودية متعددة الوصول في الإمارات.

وكنا في هواوي أجرينا بحثاً مكثفاً حول تقنيات الحوسبة متعددة الوصول منذ عصر شبكات الجيل الرابع، وتمكنا حالياً من نشر مجموعة واسعة من التطبيقات المستندة إلى تقنية الجيل الخامس وحلول الحوسبة متعددة الوصول عبر قطاعات مختلفة. وسنعمل من خلال اعتمادنا على هذا الأساس المتين على تقديم الدعم لشركة دو في رحلتها لتطوير المزيد والمزيد من التطبيقات القائمة على تقنيات الحوسبة متعددة الوصول، ما يرسي أسساً متينة للمستقبل الرقمي المنشود.

ومذكرة التفاهم هذه ليست الأولى بين الجانبين، حيث سبق لهما التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بتقنية الجيل الخامس. وعقدت الشركتان في 2021 قمتهما الاستراتيجية لاستكشاف آفاق تجارب وتطبيقات الهاتف المتحرك، إضافة إلى مستقبل المنازل اللاسلكية، وحالات الاستخدام الجديدة عبر قطاعات الموانئ والإنشاءات والأتمتة. كما طورت الشركتان في 2019 تقريراً مشتركاً لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنية الجيل الخامس وسُبُل تطوير حالات استخدام جديدة لتطبيقها عبر مختلف قطاعات الأعمال.

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