خطة توسعية لـ«بوابة ترابط» لتحفيز أداء الشركة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بوابة ترابط»، اليوم، عن خطتها التوسعية بفريق عمل الشركة في المملكة المتحدة بهدف تحفيز أداء الشركة.

وذلك من خلال توظيف خبراء جدد في مجال أعمالها، وهم ميتول سودرا، الذي تولى منصب رئيس قسم التكنولوجيا في «بوابة ترابط».

حيث كان يشغل سابقاً منصب الشريك المؤسس ورئيس التكنولوجيا لدى اوبنوركس، التابعة لـ «تينك». واليكس سبانوس رئيس قسم البيانات لدى «بوابة ترابط». والذي شغل سابقاً منصب رئيس علوم البيانات لدى تروليير، وسيكون نطاق أعمال ومقر كلاهما خارج العاصمة لندن.

وتخدم «بوابة ترابط»، أول وأكبر منصة مرخصة متكاملة في الصيرفة المفتوحة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي جمعت 25 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الـ 12 الماضية لتسريع نمو عملياتها. وسوف تدعم استراتيجية التعيينات الجديدة في تطوير سلسلة منتجاتها، لنشرها في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي تعيين سودرا، ضمن خطتها لدعم وتعزيز نطاق استراتيجيتها الهندسية والتكنولوجية، لما لعبه سودرا من دور محوري في رفع أداء خدمات الصيرفة المفتوحة، والارتقاء بها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما ساهم في بناء فريق عمل، بادر في تصميم وتطوير وتوسيع نطاق عمليات أكبر منصة صيرفة مفتوحة في خدمات معلومات الحسابات في البلاد، والتي استحوذت عليها تينك Tink أخيراً.

وقال ميتول سودرا رئيس قسم التكنولوجيا لدى «بوابة ترابط»: «يسعدني الآن الانضمام إلى فريق «بوابة ترابط»، لكي أكون جزءاً من النظام البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك نظراً للدور الذي قمت به في تطوير خدمات الصيرفة المفتوحة في أوروبا. فالمنطقة على أعتاب تغيير ملحوظ في الخدمات المصرفية والمالية، وضمن نماذج خدمات الصيرفة والبيانات المفتوحة، المتجهة نحو ثورة التحول إلى دعم البنوك والتكنولوجيا المالية، لابتكار منتجات لعملائها».

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