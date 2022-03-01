اجتماع «ترايلوكس» في دبي يناقش تحديات صناعة البناء

المصدر: دبي - البيان

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أكّد «فيكاش بانواري»، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «ترايلوكس»، أن الدورة الخامسة من اجتماع المائدة المُستديرة للقادة العالميين الذي نظمته الشركة أخيراً في فندق باراماونت في منطقة الخليج التجاري بدبي يهدف إلى التصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها صناعة البناء، وخاصة في ما يتعلق بالحلول المُستدامة.

وقال فيكاش بانواري: «انعقدت الدورة الخامسة من اجتماع المائدة المُستديرة للقادة العالميين في دبي بعنوان «ما بعد مؤتمر الأطراف 26» من الحوارات الجماهيرية إلى التحركات الحكومية» والغرض من الاجتماع مناقشة المعلومات ووجهات النظر المؤثرة بشأن كيفية مُساعدة القطاع الخاص للحكومات بصورة فعلية على اتخاذ التحركات بشأن التغير المناخي بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة.

ويتطرق الاجتماع للعديد من النقاط المهمة في ما يتعلق بمؤتمر الأطراف 26. ومن هذه النقاط على سبيل المثال: كيف يمكن للقطاع الخاص أن يُساعد الحكومات على التصدي لمهامها وأولوياتها؟ وتتكون المائدة المُستديرة للقادة العالميين دوماً من قادة متشابهين في الأفكار عبر قطاع البناء.

ويشمل هؤلاء القادة ضمن آخرين ممثلي شركة «شندلر إلكتريك» في الأتمتة، شركة «يو إن ستوديوز» المعمارية العالمية، سُلطة المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «ترايلوكس» في حلول الإضاءة».

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