ذهبيتان لـ «الشارقة المستدامة» خلال جوائز عقارات الخليج 2022

المصدر: دبي- البيان

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فازت مدينة الشارقة المستدامة، بجائزتين ذهبيتين خلال حفل توزيع جوائز عقارات الخليج 2022، وكانت الذهبية الأولى من نصيب «أفضل مشروع عقاري»، والثانية لفئة «أفضل مشروع مستدام أخضر».

وتسعى جوائز عقارات الخليج، على تكريم وتقدير الإنجازات والنتائج البارزة في صناعة العقارات في المنطقة، فيتم اختيار الفائزين من خلال عملية مستقلة وموضوعية من قبل حكام تم اختيارهم بعناية، لخبرتهم الواسعة في القطاع. وتتم استضافة الجوائز من قبل أووردز إنترناشيونال.

وتعتبر مدينة الشارقة المستدامة، التي نتجت عن شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة دايموند ديفلوبرز، أول مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالمي المستوى في الشارقة.

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