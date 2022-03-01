دبي القابضة تُطلِق استراتيجية وإطار عمل للمساواة بين الجنسيْن على مستوى المجموعة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، إطلاق استراتيجية وإطار عمل المساواة بين الجنسيْن عبر المجموعة، والتي تشتمل عمليات توظيف محايدة وسياسات ترقية محايدتيْن وتحديثات في إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إطار عمل يُتيح للموظفات الحصول على المزيد من فرص التدريب والتطوير.

وكانت دبي القابضة واحدة من أولى المؤسسات التي وقّعت على التعهد بتسريع التوازن بين الجنسيْن في القطاع الخاص في الإمارات وذلك في يناير 2022. وستعتمد المجموعة نهجاً مراعياً للتكافؤ بين الجنسيْن من خلال تبني سياسات واستراتيجيات شاملة تدعم بيئة عمل ومجتمع يوفر فرصاً متساوية للجنسيْن.

كما أطلقت المجموعة مجلس التنوع والمساواة والشمولية المكوّن من 15 عضواً والذي سيشرِف على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وقياس وإعداد التقارير حول التقدّم المُحرز فيها على مستوى المجموعة.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: في إطار التزامنا الطويل الأمد بتوفير بيئة عمل شاملة ومتوازنة بين الجنسيْن، فإننا فخورون بالإعلان عن إطلاق إطار عمل الشمولية والمساواة بين الجنسيْن في دبي القابضة، والذي لا يستند فقط على نتائج أحدث الدراسات الإقليمية والعالمية، بل أيضاً على استطلاع آراء موظفينا، كما أنه يأتي تتويجاً لسنوات من الخبرة في تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وانطلاقاً من كوننا شركة مسؤولة تعمل «من أجل حياةٍ أفضل»، نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل تتميّز بالتنوّع والشمولية، وأنا على ثقة أنه من خلال إطار عمل الشمولية والمساواة بين الجنسيْن سنمكِّن موظفاتِنا الموهوبات وندعم طاقاتهن وإمكاناتهن ليصلن إلى نجاحاتٍ أكثر.

وبالتالي نُسهم في أجندة تحقيق المساواة بين الجنسيْن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نصبح نموذجاً يُحتذى به للشركات حول المساهمة بدورٍ فاعِل في التغيير لدعم المساواة بين الجنسيْن في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويشتمل إطار عمل واستراتيجية المساواة بين الجنسيْن في دبي القابضة على ثلاث ركائز أساسية هي برنامج «أكسيليريت»، وبرنامج «إمباكت» وبرنامج «رييتش»:-

برنامج «أكسيليريت»: يركز على استقطاب أفضل المواهب وتسريع تنميتها والحفاظ عليها، وتوفير فرص التطوير من أجل تعزيز المسيرة المهنية للموظّفات ذوات الأداء المتفوق عبر المجموعة. وستسهِم مبادرات مثل «برنامج التدريب من دبي القابضة» الذي أطلقته المجموعة في 2021 في تحقيق ذلك، جنباً إلى جنب مع المبادرات التي سيتم طرحُها لاحقاً.

- برنامج «إمباكت»: يركز على التأثير من خلال تنفيذ عمليات وأنظمة وسياسات الشمولية لتحقيق أعلى مستويات الأداء بالنسبة للموظفين وشركات المجموعة ككُل. وقد قامت المجموعة بتحديث سياسات الموارد البشرية الحالية وسَن أُخرى جديدة بما يتوافق مع قوانين ولوائح المساواة بين الجنسيْن التي أقرّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من اعتماد عملية توظيف محايدة، وصولاً إلى تسهيل عودة الموظفات بعد إجازة الأمومة.

والتي بدأ تطبيقُها منذ يناير 2022. وتَنُص السياسة الجديدة أنه عند الانتهاء من إجازة الأمومة المُقدّرة بـ90 يوماً تقويمياً، سيكون لدى الموظّفة خَيار العمل عن بُعد لمدة شهرٍ كامل. وستتاح للموظفات خلال إجازة الأمومة الفرصة للاستفادة من فرص التدريب والتطوير الإضافية لتسهيل عودتهن إلى العمل.

- برنامج «رييتش: الركيزة الثالثة من الاستراتيجية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية من خلال الشراكات والمنتجات والخدمات التي تستند على المساواة بين الجنسيْن، وذلك عبر سلسلة من الحملات والفعّاليات.

وستنظم دبي القابضة خلال اليوم العالمي للمرأة 2022 أولى مبادراتها في 2022، وهي فعالية»Women of Tomorrow" الافتراضية، والتي ستُقام في 8 مارس 2022 بين الساعة 2:00 و4:00 عصراً.

وستتيح الفعّالية للحضور فرصة لقاء والتواصل مع رائدات ورواد من شركات دبي القابضة والقطاعات المختلفة. وسيكتسب المشاركون في الفعّالية من شركاء دبي القابضة وموظّفيها والحاضرين لها وممثّلي الشركات المملوكة لرائدات أعمال والمشاركين من الخريجين والطلاب والمجتمع ككل، رؤىً عميقة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية التي تعمل بها المجموعة، وسيتعرفون على الأسباب الكامنة وراء نجاح أحد أكبر شركات الاستثمارات المتنوعة في الإمارات.

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