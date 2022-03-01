سوق أبوظبي العالمي يستضيف النسخة الأولى من منتدى تسوية النزاعات في أبوظبي 16 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي استعداده لاستضافة منتدى RESOLVE 2022 والذي يعد أول منتدى دولي مختص في تسوية النزاعات بأبوظبي وذلك في 16 مارس. ويستمر المنتدى، والذي تستضيفه محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ليوم واحد.

ويسعى المنتدى إلى جمع قادة الفكر في قطاع حل النزاعات، بالإضافة إلى مختلف القطاعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، وذلك من أجل معالجة أهم القضايا التي تواجه مختلف الصناعات حول العالم واستكشاف الاستراتيجيات المناسبة لحلها.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: نحن على أتم الاستعداد لاستضافة أبرز العقول في قطاع تسوية النزاعات في أبوظبي خلال النسخة الأولى من منتدى RESOLVE 2022، حيث سيشارك الضيوف أفكارهم وخبراتهم للمساهمة في رسم مسار جديد لهذا القطاع للمضي قدماً نحو المستقبل. سيكون المنتدى فرصة للحضور والاستفادة من الوفود المشاركة للاطّلاع عن كثب على القدرات المستقبلية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرّف على الطرق التي تتعاون من خلالها مختلف مكوّنات قطاع تسوية النزاعات، وبالتالي المساهمة في تطوير هذا القطاع في المنطقة.

وتوفر النسخة الافتتاحية منتدى شاملاً، حيث تستضيف عدداً من الوزراء والخبراء ورؤساء الهيئات الحكومية لتقديم الكلمات الرئيسية أمام الحضور، كما يشتمل المنتدى على حلقات نقاشية تركّز على الموضوعات الرئيسية والتي تتضمن الاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وخريطة طريق الإمارات العربية المتحدة «نحو الخمسين المقبلة».

وسيستكشف المتحدثون وضيوف الجلسات عدداً من الموضوعات والقضايا والفرص الأكثر أهمية، والتي تؤثّر على قطاع تسوية النزاعات في الوقت الحاضر، بما في ذلك الأفكار الجديدة وأفضل الممارسات وأحدث الابتكارات.

ويجرى تنظيم المنتدى بشكل يساهم في تعزيز فرص التواصل، وتسهيل مشاركة المتحدثين وتفاعلهم مع الحضور. وسيوفر المنتدى منصة للتواصل مع القادة العالميين لقطاع حل النزاعات في القطاعات الحكومية، والصناعية، والممارسات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تجارية مهمة، كما سيمنح المنتدى فرصة للتعاون على المستويين المحلي والدولي.

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