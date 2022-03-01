دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان تحصل على الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: عجمان - (البيان)

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تسلم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، شهادة المطابقة للمواصفة العالمية في إدارة استمرارية الأعمال «آيزو 22301»، وذلك بعد أن نجحت الدائرة في تطبيق استراتيجية متكاملة، تتضمن الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستمرار في تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال إن حصول دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على هذه الشهادة المرموقة، يؤكد التوجه الاستراتيجي للدائرة، ونظرتها المستقبلية الطموحة التي تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في شتى المجالات، وتعزز جهود الدائرة في أداء رسالتها تجاه المجتمع والمتعاملين في كافة الظروف والأحوال، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن الاستمرار في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع أثناء الطوارئ والأزمات، بنفس مستوى الجودة والتميز.

وثمّن حصول الدائرة على شهادة الاعتماد لأفضل بيئة عمل، والتي تمنحها منظمة «Great Place to Work» العالمية، مؤكداً أن الدائرة نجحت في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين، من خلال تبني أفضل الممارسات وأساليب العمل في سبيل إسعاد العاملين في الدائرة، وتلبية كافة احتياجاتهم، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتعزيز ثقافة الولاء والانتماء الوظيفي لديهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن الدائرة حققت إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازاتها. وتمكنت من تطوير كفاءتها وقدراتها، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، الذي يعد اللبنة الأساسية في تحقيق أهداف الدائرة، ورؤيتها الطموحة نحو رسم مستقبل عقاري واعد، بالاعتماد على منظومة عمل متكاملة ومبتكرة، تعكس مستوى النمو والتطور الذي بلغته إمارة عجمان على مختلف الأصعدة.

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