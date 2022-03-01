سوق أبوظبي العالمي يستضيف النسخة الأولى من منتدى تسوية النزاعات

المصدر: وام

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أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم كامل استعداده لاستضافة منتدى RESOLVE 2022 في 16 مارس 2022، والذي يعد أول منتدى دولي مختص في تسوية النزاعات في إمارة أبوظبي.

ويستمر المنتدى، الذي تستضيفه محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ليوم واحد بهدف تطوير المفاهيم والتوجّهات المتّبعة في قطاع تسوية النزاعات المحلي والدولي لدفع عجلة التغيير من أجل مستقبل مستدام.

ويسعى المنتدى إلى جمع قادة الفكر في قطاع حل النزاعات، إضافة إلى مختلف القطاعات داخل الدولة وحول العالم، وذلك لمعالجة أهم القضايا التي تواجه مختلف الصناعات حول العالم واستكشاف الاستراتيجيات المناسبة لحلها.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: " نحن على أتم الاستعداد لاستضافة أبرز العقول في قطاع تسوية النزاعات في أبوظبي خلال النسخة الأولى من منتدى RESOLVE 2022، حيث سيشارك الضيوف أفكارهم وخبراتهم للمساهمة في رسم مسار جديد لهذا القطاع للمضي قدماً نحو المستقبل .. سيكون المنتدى فرصةً للحضور والاستفادة من الوفود المشاركة للاطّلاع عن كثب على القدرات المستقبلية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتعرّف على الطرق التي تتعاون من خلالها مختلف مكوّنات قطاع تسوية النزاعات، وبالتالي المساهمة في تطوير هذا القطاع في المنطقة.".

وتعد النسخة الافتتاحية من RESOLVE 2022 لهذا العام منتدى شاملا، حيث تستضيف عدداً من الوزراء والخبراء ورؤساء الهيئات الحكومية لتقديم الكلمات الرئيسية أمام الحضور، كما يشتمل المنتدى على حلقات نقاشية تركّز على الموضوعات الرئيسية والتي تتضمن الاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وخريطة طريق الإمارات العربية المتحدة "نحو الخمسين القادمة".

وسيستكشف المتحدثون وضيوف الجلسات عدداً من الموضوعات والقضايا والفرص الأكثر أهميةً، والتي تؤثّر على قطاع تسوية النزاعات في الوقت الحاضر، بما في ذلك الأفكار الجديدة وأفضل الممارسات وأحدث الابتكارات.

وجرى تنظيم المنتدى بشكل يساهم في تعزيز فرص التواصل، وتسهيل مشاركة المتحدثين وتفاعلهم مع الحضور. وسيوفر منتدى RESOLVE 2022 منصة للتواصل مع القادة العالميين لقطاع حل النزاعات في القطاعات الحكومية، والصناعية، والممارسات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تجارية مهمة، كما سيمنح المنتدى فرصة للتعاون على المستويين المحلي والدولي.

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