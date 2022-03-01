عمومية مصرف الشارقة الإسلامي تعتمد زيادة تملك الأجانب إلى 40 %

المصدر: الشارقة- البيان

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اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40%، وكذلك توزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين.

يأتي ذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 514.1 مليون درهم العام الماضي بارتفاع 26.7% عن 2020، الذي وصلت الأرباح خلاله إلى 405.8 ملايين درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 21.9%، حيث بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليون درهم في العام السابق، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مجلس إدارة المصرف وعددهم 9 أعضاء لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

حضر الاجتماع الذي عقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال «عن بعد» ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف. وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق على تقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ذات السنة المالية.

متانة المركز المالي

وأكد معالي عبد الرحمن العويس أن مصرف الشارقة الإسلامي واصل أداءه القوي في جميع وحدات أعماله، مع المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والتعافي من تداعيات جائحة كورونا، ما أسهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة، وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.

وأضاف: حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار وإدارة المخاطر، وماضون في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات المقبلة.

ورفع جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه وتقديره للمصرف ولدوره الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته المستمرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كما رفع شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهاته ورعايته الكريمة لجهود المصرف.

قاعدة رأسمال قوية

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي اليوم بقاعدة رأسمال قوية. وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 2.5%، ليصل إلى 55 مليار درهم مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في عام 2020.

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