بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفجيرة وباكستان

المصدر: (الفجيرة ـ عائشة الكعبي)

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وبين مجتمعي الأعمال فيها، وفي إمارة الفجيرة، وذلك في إطار نهج الانفتاح الاقتصادي، الذي تتبعه الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك لدى استقبال أفضال محمود، سفير باكستان لدى الدولة، في مقر الغرفة بحضور سرور الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد الحنطوبي النائب الثاني لرئيس المجلس، وخميس الزيودي أمين السر. من جانبه، أشار سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الفجيرة وباكستان بلغ حوالي 59 مليون درهم عام 2021. وهناك 637 شركة ومؤسسة باكستانية مسجلة لدى غرفة الفجيرة، وتعمل في مجالات مقاولات البناء والتشييد والتجارة العامة والنقل والخدمات اللوجستية وصيانة الآليات الثقيلة والسيارات ومجالات أخرى متنوعة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات، وباكستان بصفة عامة وبين إمارة الفجيرة وباكستان على وجه الخصوص، وإمكانية دعمها وتنميتها، والتنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون، تخدم تطلعات مجتمع أصحاب الأعمال لدى الجانبين.

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