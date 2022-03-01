لجنة الشؤون المالية بـ«استشاري الشارقة» تطّلع على خدمات «سعيد»

المصدر: الشارقة- البيان

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بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها مؤخراً لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، الأدوار المنوطة بالمركز والرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المتنامية في الشارقة والارتقاء بجهودها، من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتطوير بيئة استثمارية داعمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ترأس وفد اللجنة سيف جاسم المدفع رئيس اللجنة، فيما كان باستقبال الوفد محمد المشرخ المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، وضم وفد اللجنة مريم راشد بن الشيخ مقرر اللجنة، وسهيل الكعبي، وعبدالله موسى، والدكتور محمد الكوس عضو اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.

ورافق محمد المشرخ، ومروان العجلة مدير مركز «سعيد»، وفد المجلس في جولة على أقسام المركز، حيث اطلعوا على الخدمات، التي يقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال في تأسيس شركاتهم، والتسهيلات المقدمة، لضمان إنجاز كافة معاملاتهم بسرعة عالية وكفاءة قياسية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز مكانة الشارقة على خريطة المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتبادل الأفكار والخبرات الداعمة لتطوير قطاع الأعمال في الإمارة، بما يعزز من تحقيق أهداف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويرسخ دورها في التواصل مع كافة الجهات المعنية لدعم البيئة الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

إشادة

وأشاد سيف المدفع بالدور الكبير، الذي يؤديه المركز في المساهمة بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة باعتبارها بيئة صديقة للأعمال وبوابة إقليمية للأسواق العالمية.

مؤكداً أن اللجنة وفي إطار خطط المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، فإنها حرصت على تنظيم هذه الزيارة من منطلق التواصل مع كافة القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف العمل سوياً على تعزيز فرص النمو، بما يحقق تطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية فرص الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مسيرة دولة الإمارات وتحقيق تطلعاتها للخمسين عاما القادمة.

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