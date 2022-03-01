«موديز» تتوقع دفعة لأرباح مصارف الإمارات في الـ 12 - 18 شهراً المقبلة

المصدر: دبي- فاتن صبح

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توقع تقرير لـ«موديز لخدمات المستثمرين» صدر مؤخراً، دفعة لصافي أرباح المصارف الكبرى في الإمارات خلال الـ 12 - 18 شهراً المقبلة بدعم من نمو بصافي إيرادات الفوائد والأداء القوي للأعمال.

مستويات الربحية

ولفت نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في «موديز» المشرف على التقرير، أن مستويات الربح لأكبر أربعة بنوك في الإمارات عادت في العام 2021 إلى مستويات تقارب مستويات ما قبل الجائحة، متوقعاً العودة الكاملة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة.

وأعلنت المصارف الأربعة الكبرى في الإمارات: أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي عن إجمالي صافي أرباح يقدر بـ8 مليارات دولار (نحو 29.5 مليار درهم) لكامل عام 2021 أي بزيادة بنسبة 31% عن العام السابق. وجاء التعافي نتيجة ارتفاع ثقة المستهلك في ظل تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الإمارات، بعد تخفيف من القيود المفروضة بسبب الجائحة، وبرنامج توزيع اللقاح الناجح وانتعاش أسعار النفط.

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