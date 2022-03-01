«أدنوك» تعزز التعاون لإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

واستعرض سموه، خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي لشركة أدنوك، أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية، مشيداً بالإنجازات، التي حققتها عقود خام مربان الآجلة، وذلك بمناسبة مرور عام على بداية تداولها في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة.

وأوضح سموه أن العقود الآجلة زادت من رواج وجاذبية خام «مربان» في السوق العالمية، وعززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة.

ومنذ بدء تداولها في «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال» في 29 مارس 2021، تم تداول عدد قياسي من عقود خام «مربان» الآجلة، ما يعادل مليار برميل، ويشهد عدد المشاركين في البورصة تزايداً مستمراً مع وجود 90 عضواً مشاركاً في البورصة.

بالإضافة إلى انضمام العديد من المؤسسات المالية العالمية، لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود المتداولة مثل «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي».

تعاون

واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خطط «أدنوك» لتعزيز سبل التعاون المشترك، من أجل إنتاج الوقود المنخفض الانبعاثات، في إطار سعيها لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، ووجه سموه بالاستمرار في دعم جهود خفض البصمة الكربونية، والاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة للطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين، واعتمد سموه واللجنة التنفيذية خلال هذا الاجتماع نهج أدنوك المتكامل لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.

وأشاد سموه بأداء أدنوك والإنجازات التي حققتها مؤخراً، بما في ذلك النجاح الذي حققه الاكتتاب الأولي العام لحصة من أسهم «فرتيجلوب»، وهنأ سموه شركة «أدنوك للحفر» على إنجازها الأخير بالوصول إلى 10 آلاف بئر، معرباً عن ثقته بأن الشركتين تتمتعان بمكانة جيدة، وقدرات كبيرة تؤهلهما، لتحقيق أهداف خططها الطموحة للنمو والتطور ومواصلة خلق القيمة على المدى البعيد.

وحدتا أدنوك التجاريتان

واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد زايد واللجنة التنفيذية على النمو والتطور، الذي تحققه وحدتا أدنوك التجاريتان «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» اللتان أكملتا بنهاية 2021 عام على بدء نشاطهما في مجال تداول وتجارة المنتجات المكررة والنفط الخام.

وتسهم نشاطات الوحدتين التجاريتين في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة والنفط الخام في دعم جهود أدنوك المستمرة، لتحقيق قيمة إضافية وتوفير مصادر إيرادات جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من مجالات التكامل بين مجموعة شركات أدنوك.

وبتوجيهات سمو الشيخ خالد بن زايد، تقدم اللجنة التنفيذية التوجيه الاستراتيجي لأدنوك في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها لعام 2030 لدفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الخمسين، التي حددتها القيادة الرشيدة، والتي ترسم خريطة طريق للنمو المستدام.

وتعقد اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك عدة اجتماعات على مدار العام لمراجعة التقدم، الذي أحرزته الشركة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي.

حضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وخلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «شركة مبادلة للاستثمار»، وجاسم الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز