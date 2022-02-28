دي إيه: استمرار ارتفاع ثقة المستهلك في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت آخر الأبحاث التي أجرتها «دي/ إيه»، منصة استخبارات المستهلك المالكة لمنصة «صلة»، استمرار ارتفاع ثقة المستهلك في اقتصاد الإمارات والأعمال الخاصة مع وصول المعنويات الإيجابية للأعمال الخاصة إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً عند 75.6%.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بالتأثير التدريجي لارتفاع أسعار النفط والنشاط السياحي المدفوع باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

كما وصلت ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي إلى 91.3%، بعد زيادة استمرت أربعة أشهر.

وقال بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه: ثقة المستهلك في قطاع الأعمال والاقتصاد في الإمارات إيجابية للغاية، مدعومة ببعض من أعلى معدلات إشغال الفنادق في العالم والاستجابة المثالية التي تعاملت بها دولة الإمارات للتكيف ومواجهة سلسلة من الأزمات العالمية، والاستثمار الاقتصادي الكبير.

ومؤشر ثقة المستهلك «صلة» هو مؤشر لأكثر من 100 مليون نقطة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تطويره مبدئياً في عام 2020 كمؤشر لقياس تصورات الاقتصاد والأعمال والتوظيف في السعودية والإمارات.

وقد توسع في العامين الماضيين ليشمل كلاً من: قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. ويوفر مؤشر ثقة المستهلك «صلة» أدوات متنوعة للمساعدة في ذكاء المستهلك، مثل تتبع تصور العلامة التجارية وتحليل المشاعر والجمهور والتركيبة السكانية وتحليلات الاتجاهات والموضوعات، والمزيد غيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز