«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «دايف تيك» لخدمات الهندسة البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على «دايف تيك» لخدمات الهندسة البحرية، مزودة حلول المنصات البحرية والخدمات تحت سطح البحر والتي تقدم مجموعة واسعة من خدمات التركيب والفحص والإصلاح والصيانة إلى الموانئ والمؤسسات المختلفة العاملة في المجال البحري.

ويسهم الاستحواذ الكامل بنسبة 100% على «دايف تيك» وضمها إلى مظلة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها القطاع البحري التابع للمجموعة ما يعزز موقعها في بناء علاقات تعاون تجارية وتشغيلية ومالية متميزة، وسيتم تمويل الصفقة من الاحتياطيات النقدية لدى مجموعة موانئ أبوظبي.

ونجحت الشركة في عام 2021 في تحقيق عائدات بلغت 87 مليون درهم وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 20 مليون درهم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «إن الاستحواذ على دايف تيك وضمها إلى محفظة أعمالنا يوفر فرصة استراتيجية للنمو ويتيح لنا ضم شركة ذات قدرات متميزة في هذا النوع من العمليات».

وأضاف: «يسهم الاستحواذ في تمكين القطاع البحري التابع لمجموعة موانئ أبوظبي من تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تشمل عمليات الفحص والصيانة والإصلاح تحت سطح البحر».

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات، رئيس القطاع البحري بالإنابة - مجموعة موانئ أبوظبي: يشكل الاستحواذ خطوة استراتيجية تتواءم مع محفظة خدماتنا الحالية وخطط النمو التي وضعناها، إذ تعد دايف تيك من الشركات الرائدة في مجال الغوص والخدمات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بسجل حافل بالنجاح وقاعدة متعاملين واسعة، كما تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نمو لافت في أعمالها.

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