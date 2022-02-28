شراكة بين «جيجثري» و«سورجا اينوفاشين» للتوسع في منطقة الآسيان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جيجثري gigthree»، الشركة العاملة في دولة الإمارات والمتخصصة في تقديم حلول «العمل عند الطلب» لقادة الأعمال والخبراء المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وآسيان، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع «سورجا اينوفايشن Sorga Innovation»، الشركة الاستشارية المتخصصة في التنمية المستدامة واستراتيجيات وحلول المواهب.

والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، ورأس المال البشري في ماليزيا، لتنمية محفظة أعمالها ونقل منصتها الثورية إلى قاعدة عملاء موسعة في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لكلتا الشركتين مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء أصحاب التفكير المستقبلي والخبراء المهرة من منطقة الشرق الأوسط وآسيان.

وتمتلك كلتا الشركتين رؤية مستقبلية تنبع من إيمانهما بأن فرص العمل القائمة على المشاريع هي الطريق إلى الأمام لجميع المؤسسات الرائدة مما يسمح لها ببناء قدراتها الداخلية وإدارة قوة عاملة مختلطة من مواهب داخلية ومواهب عند الطلب، كما أن الشركتين تلتزم بمساعدة القادة على تسريع عملية تمكين بيئة عمل مبتكرة تتميز بالرقمنة والتكيف مع عالم الأعمال المتغير لإعادة توزيع الموارد البشرية وتحقيق أهداف العمل بسرعة.

وقالت بريجيت خير ماونتن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في«جيجثري»: «تتمثل استراتيجية النمو لدينا في المضي قدمًا في الشراكة مع كبار مزودي المواهب التنفيذية والمنظمات الذكية لتوسيع بصمتنا العالمية وإنشاء قاعدة بيانات قوية تتضمن مواهب متنوعة».

وأضافت ماونتن: «نحن فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة التي ترسي أولى خطواتنا في السوق الدولية، حيث تبحث اليوم القوى العاملة الموهوبة عن فرص عمل خارج مناطقها الجغرافية وتبحث الشركات عن خبرات (عند الطلب) التي لا حدود لها من الأسواق المختلفة».

من جانبها، قالت شارين داتو عبد الغاني، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة «سورجا اينوفاشين»: نفتخر بالشراكة مع «جيجثري»، ونعتقد أن وصول الشركة إلى الأسواق الإقليمية من خلال خدماتها المبتكرة مكمل لما تبحث عنه الشركات في منطقة الآسيان، ويوفر لعملائنا احتياجاتهم من المواهب، إلى جانب تقديم تجربة مميزة مع خدمات متكاملة.

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