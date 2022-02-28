«اتش بي» تكشف عن أرقام قياسية لحماية العملاء والشركاء من منتجات الطباعة المزيفة

المصدر: دبي - البيان

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طوال العام الماضي، كان فريق «اتش بي» HP لمكافحة التزييف والغش (ACF) منشغلاً بإنجاز مهمته الهادفة إلى حماية العملاء من شراء منتجات «اتش بي» المزيفة أو المقلدة ذات الجودة المتدنية. وفي هذا السياق، نجح الفريق في مصادرة أكثر من 3.5 مليون قطعة من منتجات وأجزاء ومكونات الطباعة المزيفة، بما في ذلك كميات كبيرة من خراطيش الحبر أو مسحوق الحبر في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.

وصُممت منتجات «اتش بي» الأصلية لتلبي معايير الجودة والكفاءة والموثوقية والاستدامة الصارمة التي وضعتها الشركة، بالاعتماد على تاريخ طويل من الابتكارات والبحوث والاختبارات. ولا تقتصر المنتجات المزيفة على كونها غير قانونية فحسب، بل يمكن لها أن تسبب كثيراً من المشكلات التي قد تؤثر في الأداء والكفاءة. وفي حال تعطل طابعات «اتش بي» بسبب خرطوشة مسحوق حبر أو خرطوشة حبر مزيفة، سوف يبطل ضمان شركة «اتش بي» المحدود لتغطية الأضرار التي لحقت بالطابعة.

وفي هذا الصدد صرح غيوم جيراردان، الرئيس العالمي المدير العام لمستلزمات الطباعة في شركة «اتش بي» قائلاً: «يتجه المقلدون بشكل متزايد إلى فضاء الإنترنت لبيع منتجاتهم المزيفة. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب على العملاء التعرف إلى خراطيش الحبر المقلدة عند نقطة الشراء. ولهذا السبب، تواصل اتش بي تعاونها مع أسواق الإنترنت للمساعدة على تحديد عروض المنتجات المقلدة والتخلص منها، بالإضافة إلى تعقب مصادر تلك المنتجات».

جدّية وحزم

في الفترة بين نوفمبر 2020 وأكتوبر 2021، نجحت شركة HP في مصادرة 646 ألف قطعة من منتجات الطباعة المزيفة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و400 ألف قطعة في الأمريكتين، و2.5 مليون قطعة أخرى عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى سبيل المثال، نفذت السلطات الإماراتية في الفترة بين ديسمبر 2020 وأبريل 2021، ثلاث حملات مداهمة كبرى للعديد من مستودعات تخزين المنتجات المزيفة واسعة النطاق في إمارتي دبي وعجمان. وأسفرت هذه الحملات عن قيام المسؤولين المحليين بمصادرة أكثر من 207 آلاف قطعة مزيفة من مستودعات مختلفة، ونجح إيقاف بيعها المخالف للقوانين داخل دولة الإمارات.

وبالفعل، فقد تسبب المحتالون بإحداث تحول ملحوظ في تداول المنتجات المزيفة عبر الإنترنت. وتفاقم هذا التوجه نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، إذ زادت HP من عمليات إزالة قوائم العروض المزيفة على الإنترنت بنسبة 19٪ سنوياً. وتعمل «اتش بي» بالتعاون مع الأسواق وغيرها من المؤسسات الخارجية العاملة عبر الإنترنت على وضع إجراءات أكثر صرامة على مواقعها الإلكترونية للكشف عن المنتجات أو البائعين المخالفين.

وتواصلت تأثيرات «كوفيد-19» في تعزيز قدرة «اتش بي» على التعاون الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون، إلا أن تطبيق إجراءات التحقق من الهوية والمنتجات تحول إلى الإنترنت حيثما أمكن ذلك، من خلال الفحوص عن بُعد للمنتجات المسلّمة للعملاء (CDIs) وتدقيقات حماية شركاء قنوات البيع (CPPAs). وفي السنة المالية 2021، أجريت 1،191 عملية تدقيق حماية لشركاء قنوات البيع، بزيادة قدرها 11٪ على السنة المالية 2020. كما دعمت عمليات التفتيش والتدقيق عن بُعد فريق «اتش بي» لمكافحة التزييف والغش في تحديد وشطب أكثر من 224 ألف عرض غير قانوني للبيع باسم «اتش بي» عبر الإنترنت على مستوى العالم.

وفي هذا الشأن قال فيشنو تيمني، نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «اتش بي»: «حينما يتعاون البائعون والشركاء والموزعون وسلطات إنفاذ القانون المحلية بشكل وثيق معاً، يمكننا تقليل انتشار منتجات الطباعة المزيفة التي يتم طرحها في الأسواق. ومع رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد 19 واستئناف الموظفين العمل من مواقعهم، ينبغي لصانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات البقاء يقظين وحذرين من المنتجات المكتبية الرخيصة التي تغرق السوق والتي يمكن أن تكون مزيفة. كما يمكن لقانون مكافحة المنتجات المزيفة، وفحوص المنتجات المسلّمة للعملاء كشف الخراطيش والمكونات المزيفة وضمان عدم وصولها إلى المستهلكين».

ومن جهة أخرى، تستثمر «اتش بي» أيضاً في التدريب والتعليم بشأن مسائل مكافحة التزييف من خلال الفعاليات التي تقيمها عبر الإنترنت، والتي وصلت من خلالها إلى ملايين الشركاء والأطراف المعنية والعملاء حتى الآن.

علامات أصلية

أنتجت «اتش بي» أكثر من 3.9 مليارات خرطوشة حبر ومسحوق حبر أصلية تحتوي على بلاستيك معاد تدويره. ويجرى تصنيع أكثر من 80٪ من خراطيش حبر «اتش بي» الأصلية و100٪ من خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من «اتش بي» باستخدام مكونات معاد تدويرها. ومن خلال برنامج الإرجاع والتدوير HP Planet Partners تمكنت الشركة من تدوير أكثر من 875 مليون خرطوشة منذ انطلاق البرنامج قبل نحو 30 عاماً، وتوسعت في نشره ليشمل 68 دولة.

جدير بالذكر أن خدمة HP Instant Ink وخدمات الطباعة المُدارة تقدم للعملاء طريقة آمنة وخالية من التعقيدات للحصول على مستلزمات طباعة أصلية وعالية الأداء دائماً. وفي ما يلي، خطوات ينبغي معرفتها للتمييز بين خراطيش «اتش بي» الأصلية والمزيفة:

1. تحقّق من الملصق.

تأكد من وجود ملصق الأمان المجسّم على صندوق المنتَج، وتأكد من تغير ألوانه عند تقريبه وإبعاده، وعند تحريكه من أعلى لأسفل، أو من تحرك رمز OK أو √ على الملصق.

2. امسح الرمز ضوئياً.

استخدم تطبيق HP SureSupply أو قارئ رمز QR عام لالتقاط الرمز على ختم أمان الخرطوشة. إذا لم تتمكن من التقاط رموز QR بهاتف ذكي، يمكنك التحقق من ذلك عبر الإنترنت.

3. الإبلاغ عن التزييف.

ساعدنا على مكافحة التزييف عن طريق الإبلاغ عن هذا الأمر على موقع HP.com

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