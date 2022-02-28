سوق دبي لأعلى مستوى في 4 سنوات وأبوظبي بارتفاعات تاريخية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء أمس في مستهل تعاملات الأسبوع وحلقت المؤشرات لمستويات قياسية، حيث قفز سوق دبي لأعلى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات ليغلق عند 3354 نقطة فيما سجل أبوظبي 9319 نقطة ليسجل أعلى مستوياته التاريخية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.5 مليار درهم، منها 2 مليار درهم في أبوظبي و506 ملايين درهم في دبي، وتم تداول 411 مليون سهم موزعة بواقع 153 مليون سهم في دبي ونحو 258 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13608 صفقات.

وصعد سوق دبي 1.27%، عند 3354 نقطة ليتجاوز أعلى مستوياته في 4 سنوات بدعم صعود أسهم قطاع البنوك 1.75% بصعود «الإمارات دبي الوطني» 2.87% و«دبي الإسلامي» 0.99% وصعد قطاع العقار 1.85% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.41% و«إعمار للتطوير» 0.23% و«الاتحاد العقارية» 1.88% واستقر «داماك» عن إغلاقه السابق وارتفع قطاع «الاتصالات» 1.54%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 140 مليون درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» 133.6 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 88.7 مليون درهم، وحقق «الإمارات دبي الوطني» أكبر ارتفاع بنحو 2.87%، تلاه «جي اف اتش» 2.52% ثم «إعمار العقارية» 2.41 %.

وصعد سوق أبوظبي 2.15% عند 9319 نقطة ليسجل أعلى مستوياته التاريخية بدعم رئيسي من أسهم القطاعات القيادية.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» جاذباً 554 مليون درهم تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 308 ملايين درهم تلاه «الدار» 299 مليوناً ثم «اتصالات» 226 مليون درهم.

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