1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.5 مليار درهم مع تسجيل 294 مبايعة بقيمة 666.33 مليون درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 109.88 ملايين درهم و265 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 556.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بـ 6 ملايين درهم في البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم تلتها اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بـ 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في وادي الصفا 3.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بـ 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة 915.77 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 762.21 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 153.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 511 مليون درهم وأخرى في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 204 ملايين درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 7 هبات بقيمة 9.84 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في الخليج التجاري بـ 4 ملايين درهم.

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