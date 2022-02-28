«فيدليتي المتحدة» تضخ رأس مال بقيمة 60 مليون درهم لتسريع النمو

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت شركة فيدليتي المتحدة (المعروفة سابقًا باسم شركة التأمين المتحدة)، والتي احتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسها في 2021، بنجاح إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 60 مليون درهم، وهو ثاني تمويل للشركة منذ 2017.

وكان هذا التمويل مطلوبًا بشكل أساسي وفقًا لمتطلبات الملاءة المالية للبنك المركزي. كما يؤكد ثقة مساهمي الشركة في مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لتحقيق نمو مربح مستدام وطويل الأجل.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة فيدليتي يونايتد، ترسل هذه الخطوة رسالة قوية إلى السوق مفادها التركيز على النمو والاستعداد للمنافسة. واستقبلت الشركة جولتين من التمويل في السنوات الأربع الماضية.

وقال بلال الأدهمي، الرئيس التنفيذي لشركة فيدليتي يونايتد: واجهت الشركة بعض التحديات، لا سيما قبل 2018 ولكن بفضل ضخ رأس مال قدره 100 مليون درهم في عام 2017، تمكنا من تحقيق الاستقرار في عملياتنا بشكل كبير. وفي الربع الرابع 2021، حلت الشركة في المرتبة 16 فيما يتعلق بإجمالي الأقساط. وبالنظر إلى أن عام 2018 كان عامنا الأول كشركة جديدة.

ولم نكتف بالنمو من حيث الأرباح فحسب، بل بدأنا في تحقيق أرباح منذ الربع الأول من عام 2019. وعلى الرغم من السوق التنافسية في الإمارات مع ارتفاع عدد شركات التأمين مقارنة بعدد السكان، سنواصل تطوير علامتنا التجارية للتنافس مع كبار اللاعبين. ومع ضخ رأس المال، أكد الأدهمي تفاؤله أيضًا بتحقيق نتائج أفضل في 2022 لفريق فيدليتي يونايتد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز