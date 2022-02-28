منطقة عجمان الحرة ومصرف الإمارات للتنمية ينظمان مناقشات حول دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: عجمان- البيان

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نظمت «منطقة عجمان الحرة» و«مصرف الإمارات للتنمية» مناقشات معمقة حول الحلول التمويلية، التي يقدمها المصرف لشركاء الأعمال في منطقة عجمان الحرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في «مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت» في منطقة عجمان الحرة، وذلك تماشياً مع إستراتيجيات الجانبين لتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال في إمارة عجمان بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

وخلال اللقاء سلط أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الضوء على فرص وآفاق دعم الشركات، من خلال العروض القيمة والحلول، التي يوفرها المصرف، وسُبُل استفادة مُجتمع الأعمال من هذا الدعم. وتجسد هذه الشراكة التزام المنطقة الحرة والمصرف بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما شهد الاجتماع مشاركة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، بالإضافة إلى خبراء وأعضاء من فريق عمل كلا الجانبين.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: هذه المبادرة جزء من جهودنا المشتركة لدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة، إلى جانب تعزيز قدرات منطقة عجمان الحرة ومصرف الإمارات للتنمية في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويتيح هذا التعاون أن نقدم لشركاء الأعمال الدعم المالي تلبية احتياجاتهم، والمساهمة في تحقيق التطلعات الطموحة لرواد الأعمال والمبتكرين الشباب في الإمارات.

وقال أحمد النقبي: تأتي شراكتنا مع منطقة عجمان الحرة في إطار دورنا المؤسسي في دعم القطاع الصناعي في عجمان والدولة عموماً، وستسهم حلول المصرف في سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة، ضمن قطاعات حيوية في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا واسعة النطاق لتمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصناعية.

ويسهم هذا النهج في دعم الأهداف الوطنية لإرساء دعائم اقتصاد مرن قائم على المعرفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: «تجمعنا في مصرف الإمارات للتنمية ومنطقة عجمان الحرة رؤية تتمحور حول زيادة زخم الأنشطة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، وتعزيز النمو على المدى الطويل، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع منطقة عجمان الحرة لتأسيس منظومة متينة تسهم بشكل فعال في مسيرة النمو وخطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».

وبصفته المحرك المالي لـ«مشروع 300 مليار»، الذي أطلقته حكومة الإمارات في وقت سابق من هذا العام، يركز المصرف على المساهمة في نمو قطاع الصناعة في الدولة، مما يمهد للتنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة للصناعات المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما خصص المصرف 30 مليار درهم كحزمة مالية مباشرة وغير مباشرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات الكبرى في قطاعات الصناعة ذات الأولوية، ويسعى المصرف إلى المساهمة بمبلغ 10 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودعم أكثر من 13,500 شركة.

ويمثل هذا التعاون الإضافة الأحدث لمحفظة الشراكات الاستراتيجية لمنطقة عجمان الحرة مع القطاع المصرفي، وتتيح الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية للشركات في المنطقة الحرة الحصول على المزيد من التسهيلات المصرفية وخيارات التمويل التنافسية، التي ستدعم توسعاتها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد خدمات القيمة المضافة والشراكات المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص ركائز أساسية، ضمن استراتيجية المنطقة الحرة، لمواصلة الارتقاء بالقدرات التنافسية لبيئة الأعمال المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

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