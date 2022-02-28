«أبوظبي الأول» يبيع حصة 60% من شركة «ماغناتي» إلى بروكفيلد

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول توقيعه اتفاقية لبيع حصة 60% من شركة المدفوعات «ماغناتي» إلى شركة بروكفيلد للأعمال وشركائها المعروفة ببروكفيلد. وستؤدي الصفقة إلى رفع القيمة التقديرية لشركة «ماغناتي» إلى 1.15مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة عقب ما تم الإعلان عنه في 4 أبريل 2021 من الانتهاء من تشكيل شركة Magnati. وبموجب الصفقة، سيحتفظ بنك أبوظبي الأول بحصة 40% في «ماغناتي»، وسيواصل التواجد في الشركة عبر اتفاقية شراكة طويلة الأمد.

وتخضع صفقة البيع لشروط وموافقات الجهات التنظيمية. وعقب إتمام الصفقة، يعتزم بنك أبوظبي الأول الاستفادة من عائد البيع بما يسهم في دعم نموه ومواكبة التغييرات المستقبلية.

وستساهم خبرات بنك أبوظبي الأول الواسعة وشبكة علاقاته الممتدة، إلى جانب تواجد شركة بروكفيلد الإقليمي والعالمي البارز، في تزويد ماغناتي بمنصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين جدد، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات. وانطلاقاً من مكانة Brookfield Business Partners الرائدة عالمياً في مجال خدمات الأعمال والقطاع الصناعي حيث تتمتع بسجل حافل من النجاحات في مجال الاستحواذ على الشركات عالية الجودة وتحقيق قيمة طويلة الأمد، ستوفر هذه الصفقة فرصة هامة بالنسبة لشركة ماغناتي، وقطاع المدفوعات في المنطقة على حد سواء.

وتعمل ماغناتي في سوق حلول المدفوعات الحكومية في الإمارات، وتعد من بين أكبر شركتين في مجالات الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الإصدار والدفع المسبق. وتسعى الشركة إلى تحقيق تطلعاتها التنموية من خلال التركيز على نموذج أعمال مرن يعتمد على منصة مدفوعات ذكية لتحقيق أفضل قيمة للعملاء والهيئات الحكومية والتجار والمؤسسات.

وستحتفظ ماغناتي بمقرها الرئيسي في أبوظبي، حيث ستدعم الصفقة عملية جذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات أهمية كبيرة إلى دولة الإمارات عبر شركة عالمية رائدة لإدارة الأصول.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تمثل هذه الخطوة إنجازاً هاماً للبنك، وهو ثمرة تخطيط طويل المدى نحو عقد شراكات استراتيجية من شأنها تعزيز نمو قطاع المدفوعات.

وتهدف اتفاقية الشراكة مع بروكفيلد إلى دفع مسيرة ماغناتي قدماً في قطاع المدفوعات الذي يشهد نمواً متسارعاً، مما يوفر قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين«.

وجاء نقل قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول إلى شركة مستقلة في إطار تحقيق استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي والهادفة إلى تعزيز مكانته في قطاع المدفوعات، والاستفادة من الفرص التنموية المتاحة على امتداد مناطق جغرافية جديدة، وبما يشمل فئات جديدة من العملاء.

قال جاد اللون، مدير عام لشركة بروكفيلد: تسرنا هذه الشراكة التي تجمعنا مع بنك أبوظبي الأول والتي نخطط من خلالها لمستقبل نمو ماغناتي؛ إذ يشهد قطاع المدفوعات توسعاً بمستويات غير مسبوقة، ما يتيح فرصاً واعدة لمنصات الدفع المتميزة التي تتسم بالمرونة.

وبصفتها شريك المدفوعات المفضل لأهم المؤسسات؛ فإن الشركة مؤهلة تماماً للاستفادة من هذه التحولات. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول ستمثل رافداً لرؤية ماغناتي الهادفة إلى إنشاء منصة رائدة ومبتكرة للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتخضع صفقة البيع للحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.

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