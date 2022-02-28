«ريلمي» تطرح هاتف «GT 2 Pro» في أسواق الإمارات في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «ريلمي» - أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا في العالم - عن طرحها سلسلة هواتف ريلمي «GT 2 Pro» في أسواق الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد أن طرحتها عالميًا بشكل رسمي في الملتقى العالمي للهواتف النقالة (MWC) 2022، باعتبارها التشكيلة الأكثر تميزًا على الإطلاق، تُعد سلسلة ريلمي GT 2 خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام بالنسبة لريلمي، تقتحم بها السوق الراقي .

وتقدم مفاجآت جديدة لملايين المستخدمين حول العالم، بتكنولوجياتها المبتكرة وتصميماتها الفارقة. يبدأ سعر هاتف ريلمي GT 2 Pro المدعوم من سنابدراغون 8 جين 1 من 649 يورو في المبيعات المخفضة الأولى، ويبدأ سعر هاتف ريلمي GT 2 المدعوم من سنابدراغون 888 من 449 يورو في المبيعات المخفضة الأولى.

شاشة فائقة الواقعية

يستخدم هاتف ريلمي GT 2 شاشة فائقة الواقعية مصممة لتقديم صور واقعية مذهلة تبدو غنية وطبيعية وحقيقية وتوفير صورة فائقة الدقة بمعدل تحديث مرتفع. باعتبارها أول شاشة مسطحة 2K أموليد بتكنولوجيا LTPO 2.0، صُنعت الشاشة فائقة الواقعية باستخدام E4 أموليد 6.7 بوصات مع أكثر من 4.5 ملايين بِكسِل و525 بِكسِل للبوصة الواحدة. هذه الكثافة الأكبر من البكسلات تعني أن النص سيظهر بشكل أوضح.

وأن الصور ستعرض تفاصيل مدهشة مثل نصال العشب المفردة أو خيوط الشعر.

أسرع معالج أندرويد

هاتف ريلمي GT 2 Pro مدعوم من أحدث منصة سنابدراغون 8 جين 1. وقد استخدم تكنولوجيا معالج متطور 4nm وأول طراز بنائي ARM v9 في العالم، ليقدم أقصى أداء بنسبة 30% وتحسينات كفاءة مستدامة.

كما يقدم هاتف ريلمي GT 2 Pro أكبر مساحة تشتت حراري صناعية بمقدار مذهل يصل إلى 36761mm2 حتى 3 درجات مئوية من التبريد لتحقيق أقصى قدر من أداء الرقاقة. مساحة التبريد مزودة ببنية تبريد من تسع طبقات جديدة تمامًا بمساحة VC من الفولاذ غير القابل للصدأ مقدارها 4129mm²، لتوفر أقصى أداء مستدام.

هاتف ذكي مبلمر

تتعاون ريلمي مع المصمم الصناعي ذي الشهرة العالمية ناوتو فوكاساوا مرة أخرى لابتكار أول تصميم صناعي مبلمر على أساس حيوي، بالاعتماد على المفهوم المستدام لفن الورق. بعد اثني عشر شهرًا من الأبحاث مع 63 نموذجًا مبدئيًا، جمعت تنويعات ريلمي GT 2 Pro النهائية بين الحرفية الحديثة وعملية نقش بالليزر 0.1 ملليمتر.

إلى جوار فلسفة الاستدامة الخاصة بالتصميم، فإن الغطاء الخلفي لريلمي GT 2 Pro مصنوع من مادة البوليمر المشترك المعتمدة على أساس حيوي من منتجات معاد تدويرها من شركة سابك، وهي المادة التي نالت شهادة ISCC+. بالمقارنة بالبدائل القائمة على الوقود الحفري، يمكن لهذه المادة أن تقدم أداًء مشابهًا.

وفي الوقت نفسه توفر خفضًا في ثاني أكسيد الكربون بمقدار كيلوغرامين لكل كيلوغرام من مادة البوليمر المشترك المعتمدة على أساس حيوي من منتجات معاد تدويرها. علاوة على ذلك، مصادر مواد شركة سابك ذات الأساس الحيوي مشتقة من نفايات أو فضلات الكتلة الحيوية التي لا تتعارض مع السلاسل الغذائية، مثل زيت التلول الخام والزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين.

نظام كاميرا ثلاثية

يستخدم ريلمي GT 2 Pro نظام كاميرا ثلاثية مميزًا يقدم أول كاميرا فائقة السعة 150 ° في العالم وكاميرا بعدسة دقيقة 40X. تندمج الكاميرا الأساسية ذات الـ50 ميجابكسل مع مستشعر عالي المستوى IMX766 مع كل مميزات OIS (مثبت الصورة البصري) وPDAF (فلتر تجميع البيانات المحتملة) المتعامل مع كل البكسلات في كل الاتجاهات.

يأتي المستشعر IMX766 مع ثبات الصورة البصرية بالنسبة للصور الفوتوغرافية، وثبات الصورة الإلكتروني بالنسبة لمقاطع الفيديو، يعني ثبات الصورة البصري أن العدسة نفسها تتحرك بشكل مادي لتعوض ما تفعله حركات يدك.

بالإضافة إلى ذلك تلتقط أول كاميرا فائقة السعة 150 درجة في العالم صورًا بانورامية إلى أقصى حد، وهو ما يمنحك زيادة قدرها 278 % في مجال رؤية صورك عن أغلب الكاميرات الأساسية (84 درجة). أول كاميرا 150 درجة في العالم داخل هاتف ذكي تحتاج بشكل طبيعي إلى برمجيات تستفيد من ذلك. وهكذا، أدمجنا أيضًا أو وضع عين سمكة داخل هاتف ذكي في العالم.

أسرع شحن

ستكشف ريلمي النقاب عن تقنية أسرع شحن في العالم للهواتف الذكية ذات الإنتاج الضخم، ريلمي GT Neo 3، الذي يصل إلى 50 % في 5 دقائق بمعدل 150 فولت، وذلك خلال الملتقى العالمي للهواتف النقالة (MWC) 2022.

أعلنت ريلمي خلال ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) 2022 أن ريلمي GT Neo 3 سيكون أسرع هاتف ذكي شحنًا في العالم، حيث يصل إلى 50 % في 5 دقائق. علاوة على ذلك ستقدم ريلمي أيضًا أول نظام شحن للأجهزة الذكية 100 فولت – 200 فولت في العالم، نظام شحن ألترادارت، والذي سيجعله حلًا شاملًا يجمع بين السرعة والأمان وحياة البطارية.

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