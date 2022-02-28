«تريدلنغ» توفر مزيداً من الفرص التجارية للشركات الدنماركية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة التي تركّز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التجارة الدنماركي في دبي لدعم الشركات الدنماركية في المنطقة وزيادة حجم تجارتها وتعزيز علاقاتها مع المشترين فيها.

وتدعم الشراكة الجديدة الحملات التسويقية والترويجية للشركات الدنماركية بهدف تعزيز علاقاتها في المنطقة والوصول إلى شبكة واسعة من المشترين فيها.

وتعتزم تريدلنغ، بموجب هذه الاتفاقية، عرض قوائم المنتجات مجاناً بشكل استثنائي، مع تقديم عمولات مشجّعة للمشترين وتوفير خدمات لوجستية محلّية مجّانية للشركات التي يوصي بها مجلس التجارة الدنماركي. وتعمل تريدلنغ أيضاً على تنظيم حملة تسويقية مخصصة للترويج لمنتجات محددة، في إطار سعيها لمساعدة المورّدين الدنماركيين على توسيع شبكة علاقاتهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب مزيد من عملاء المنصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: «تعزز مذكرة التفاهم مع مجلس التجارة الدنماركي سعينا لنصبح منصة البحث والتوريد الرئيسية للمشترين في مختلف أرجاء المنطقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات الرقمية باعتبارها ركيزةً أساسيةً لمستقبل قطاع التجارة. وتشكل هذه الشراكة إنجازاً مهماً يدعم جهود تريدلنغ في رسم ملامح مستقبل التجارة من خلال توسيع منظومتنا الرقمية بأسلس الطرق وأكثرها ملاءمةً للمستخدمين».

وبدوره، قال السفير الدنماركي ممثلاً عن مجلس التجارة الدنماركي: «أتوجه باسم الحكومة الدنماركية بالشكر لتريدلنغ على ما تبذله من جهود لتوفير هذه الفرصة الأولى من نوعها أمام الشركات الدنماركية في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة التوجّه الاستراتيجي للدنمارك نحو تعزيز المبيعات الرقمية، من خلال عمل المنصة على ربط الشركات الدنماركية بأسواق الشرق الأوسط.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في إطار الترويج للصادرات الإلكترونية الدنماركية وتمكين المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تسوّق منتجات دنماركية عالية الجودة على الإنترنت».

وتتولّى نخبة من خبراء تأسيس الشركات التقنية الناشئة قيادة منصة تريدلنغ، بما يضمن إجراء عمليات تجارية سلسة وموثوقة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات اللوجستية والحلول المالية. ويعمل فريق الشركة انطلاقاً من اعتقادهم الراسخ بأهمية التجارة الإلكترونية في صياغة مستقبل القطاع الذي يبدأ اليوم.

حيث تتمثل طريقة تجسيدهم لهذا المستقبل في بناء منظومة رقمية شاملة وسهلة الاستخدام ومصممة بدقة لمنح مستخدمي المنصة خدمات مبتكرة تواكب احتياجاتهم بطريقة غير مسبوقة. وتضم محفظة تريدلنغ اليوم ما يزيد على 120 ألف مشترٍ ومورّد مسجّل على المنصة من أكثر من 55 دولة.

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