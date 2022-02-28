تعاون بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك المشرق لتطوير مركز للتعليم المصرفي

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وبنك المشرق، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان على تطوير مركز تعليمي مصرفي في سوق أبوظبي العالمي. وتأتي الاتفاقية لتؤكد الاهتمام المشترك للطرفين في إنشاء إطار للتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير برامج التعليم المصرفي والمالي، لتعزيز المواهب في القطاع المصرفي والحفاظ عليها.

ومن خلال العمل معاً على إنشاء نظام تعليمي مصرفي ومالي متكامل، ستقوم كل من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك المشرق بما يلي:

• إنجاز برنامج «المصرفيون» بهدف توظيف المشاركين من المواطنين في بنك المشرق.

• إنجاز برامج تطوير لتدريب واعتماد موظفي بنك المشرق الحاليين بهدف صقل مهاراتهم وإعادة تأهيلهم.

• الريادة في مجالي التعليم وتوظيف الكوادر الوطنية الكفوءة، بناءً على مساعي ومعايير الاستحواذ على الكفاءات وإدارتها في بنك المشرق.

وستقوم الأكاديمية وبنك المشرق باعتماد مقترح الدراسة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون، حيث سيتم تقديم نظامٍ تعليمي مصرفي كامل وتعميمه على مجموعة العمل.

والتي ستدرج بوضوح الإنجازات وتحدد الأطر الزمنية. سيساعد بنك المشرق الأكاديمية في تحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة في القطاع المصرفي، وتوفير التدريب اللازم أثناء العمل والتوظيف وفقاً لمتطلبات إدارات الموارد البشرية، إضافةً إلى تحديد ورعاية خريجي برامج أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وتعزز مذكرة التفاهم برنامج التنمية الوطنية الذي تشرف عليه أكاديمية سوق أبوظبي العالمي. كما تعد خطة التنمية الوطنية امتداداً لتعهد السوق بتطوير رأس المال البشري الوطني وزيادة فرص التوظيف للمواطنين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخاصةً في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يتسم السوق بكونه مركزاً مالياً دولياً يدعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ولذلك فإننا نعمل بشكل مكثف مع شركائنا الرئيسيين لتلبية احتياجات سوق العمل والأعمال في اقتصادنا سريع النمو، مع دخول الدولة في مرحلة جديدة من مراحل التنمية والتطور في مسيرتها.

نركّز في سوق أبوظبي العالمي على رأسمالنا من الكوادر الوطنية، ليس لتلبية متطلبات القطاع المالي فحسب، بل لتعزيز الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

نرحب بالبنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية مثل بنك المشرق لتدريب موظفيهم من الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم. ونحن نؤمن بأن القوى العاملة المتنوعة وذات الكفاءة العالية تعزز الابتكار وتولد نمواً أكبر وتتيح المزيد من الفرص لمجتمعنا وشركاتنا وقطاعاتنا.

وقال حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي والرئيس التنفيذي للعمليات في السوق: فخورون بالجهود التي نبذلها في سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته لتأهيل المواهب الوطنية وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين الإماراتيين في القطاع المالي. ونسعى لتمكين مواطني الدولة من المساهمة في النهوض الاقتصادي لدولة الإمارات ودعم جهودنا لتصنيف الأكاديمية كمزود للبحث والتدريب والتعليم.

إضافةً إلى سعينا لرفع مستوى المعرفة المالية في جميع أنحاء أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تلعب هذه الجهود دوراً في دعم تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو استراتيجية الخمسين القادمة.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: نقدّر هذا التعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لأننا نؤمن بأهمية النمو والتطوير، فعندما نكون قادرين على تنمية وتعزيز مهارات موظفينا، سينجح البنك في تحقيق النتائج الإيجابية والنمو. وعندما ينمو البنك، تزدهر دولتنا.

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