«كارفور» تطلق أول متجر للمنتجات العضوية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت كارفور، التي تملكها وتديرها ماجد الفطيم في الإمارات، أول متجر للمنتجات العضوية والصحية في الدولة، وذلك في «سيتي سنتر معيصم» بإمارة دبي، بهدف دعم خيارات أنماط الحياة الصحية.

وتماشياً مع احتياجات المستهلكين المتنامية فيما يتعلق بتوفير المنتجات ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية، ولزيادة الوعي بفوائد المنتجات العضوية والصحية. ويقدم متجر «كارفور بيو»، الذي يضم أول مقهى لكارفور ومزرعة مائية، حلولاً متطورة للعملاء الذين يتطلعون إلى اعتماد نهجٍ أكثر استدامة.

وتماشياً مع مهمة وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تهدف إلى حماية النظم البيئية في الدولة وتعزيز أمنها الغذائي والمائي، تم افتتاح «كارفور بيو» بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

وبناءً على دراسات البيانات النوعية حول التسوق للمنتجات العضوية في الإمارات، تم تصميم المتجر للعملاء الراغبين باتباع نمط حياة صحية.

ويتميز مفهوم المتجر الجديد، الذي يحتوي على أكثر من 3000 سلعة للاختيار من بينها، بتخصصه بالمنتجات العضوية، التي تشمل الأطعمة والمشروبات العضوية وصولاً إلى مستحضرات التجميل العضوية والسلع الشخصية وأصناف الرعاية المنزلية. ويوفر متجر «كارفور بيو» الدعم لأسلوب الحياة العضوية ويساهم في تعزيز والترويج للمنتجات المزروعة محلياً، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة 2051.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: «يشرفنا أن ننال الدعم الكريم لمعالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك في ظل سعينا لدعم الحياة الصحية وتشكيل وبناء مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة بالتعاون مع حكومة الإمارات الرشيدة. وبناء عليه قمنا بتطوير متجر»كارفور بيو«للارتقاء بقطاع التجزئة وتزويد عملائنا بالمزيد من الخيارات التي يمكنها أن تحمي وتحافظ على صحتهم وميزانيتهم وبيئتهم».

وأضاف ويس: «تُظهر البحوث التي أجريناها، أنه في الوقت الذي يشكل الأكل الصحي حالياً أولوية قصوى، فإن العديد من المستهلكين يبتعدون عن التسوق العضوي باعتباره خياراً مكلفاً من الناحية المادية. وهذا هو بالتحديد ما يسعى متجر»كارفور بيو«إلى حله، حيث يقدم بدائل صحية بأسعار مناسبة لضمان تحقيق سلامة المجتمع بأكمله. وباتت تتوفر حالياً الفرصة أمام العملاء، للحصول على منتجات صحية واتخاذ قرارات واعية أثناء تناول الطعام في الخارج والمساهمة في حماية البيئة من خلال تشجيع استخدام الأكياس القابلة لإعادة التدوير وغيرها من الممارسات الخضراء والمستدامة».

ويقدم المتجر أيضاً مجموعة واسعة من الفاكهة والخضروات من مزارع طبيعية عضوية معتمدة بنسبة 100٪ ودواجن ولحوماً تتميز بنسب عالية من المغذيات، ولا تحتوي على هرمونات مضافة، بالإضافة إلى الأسماك التي تتغذى بشكل عضوي من مسامك معتمدة، كما يلبي المتجر جميع الاحتياجات الغذائية من المنتجات النباتية، والكيتو، وحتى تلك الخالية من منتجات الألبان والعديد من الخيارات الصحية الأخرى.

وتضفي التصاميم الخشبية والطبيعية، رونقاً مميزاً على المتجر، مع وجود مقهى يوفر للزوار وجبات متوازنة من الناحية الغذائية كما يشكل مساحة للاسترخاء والراحة. ويقدم متجر كارفور الجديد، تجربة تناول الطعام الأولى من نوعها، والتي تتضمن وجبات الفطور طوال اليوم وسلطات شهية وعصائر طازجة والشاي والقهوة العضوية، بالإضافة إلى أصناف مفضلة عند الكثيرين من العملاء مثل المناقيش والبرغر وجميعها بمكونات صحية أو نباتية.

ويقدم متجر «كارفور بيو» أكياساً ورقية قابلة لإعادة التدوير، ويستخدم عبوات قابلة للتحلل لتعبئة وتغليف المنتجات الطازجة، وذلك تناغماً مع جهود العلامة الرائدة في تجارة التجزئة.

والتي تهدف للحد من البلاستيك الأحادي الاستخدام في عملياتها بحلول العام 2025. وستتوفر للعملاء محطات إعادة تعبئة للمياه والمعقمات، سهلة وسريعة الاستخدام وتساعد على منع الاستهلاك المفرط للبلاستيك. كما تحتضن مساحة المتجر البالغة 589 متراً مربعاً مزرعة مائية مبتكرة، لمعادلة البصمة الكربونية لكارفور وتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات.

ويستخدم متجر «كارفور بيو» معدات صديقة للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى أن بطاقات الأسعار الرقمية، المتصلة عبر شبكة واي فاي، تشكل بديلاً مستداماً للملصقات الورقية المطبوعة.

علاوةً على ذلك، تم تصنيع كافة الطاولات والرفوف باستخدام ألواح وصناديق معاد تدويرها، ويسعى قسم الاختيار حسب الوزن، إلى الحد من النفايات من خلال إتاحة المجال أمام العملاء للحصول على الكميات التي يحتاجون إليها من المكسرات والتوابل والفاكهة المجففة باستخدام أكياس ورقية قابلة لإعادة التدوير.

وانطلاقاً من موقعها كشريك محلي موثوق به، يعمل على تحقيق قيمة أكبر للمجتمع، خصصت كارفور مساحة خاصة من المتجر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتعرض المنتجات المحلية بطريقة فريدة ومميزة لدعم الأعمال التجارية المحلية والاقتصاد وقطاع التجزئة، في حين أن أكثر من 20% من جميع السلع والمنتجات المتوفرة في المتجر، هي منتجات حصرية بالعلامة التجارية الخاصة «كارفور بيو».

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