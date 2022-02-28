مؤتمر «أفيفا» يستعرض الدور الجوهري للبيانات في الابتكار الصناعي

المصدر: دبي - البيان

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تقيم شركة أفيفا للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، مؤتمرها في الفترة بين 16 – 19 مايو.

وتتحدث في الفعالية نخبة من الخبراء مثل الدكتورة كاثرين جرين من معهد ويلكوم التابع لجامعة أكسفورد، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات كيلوجز وكوجنيزانت ومايكروسوفت، مما يجعلها بمثابة دورة عملية حول كيفية مشاركة قادة القطاع للبيانات والمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار ووضع معايير جديدة لتحقيق المرونة في ظل التغيرات المتسارعة.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أفيفا: أصبحت البيانات تمثل الركيزة الأساسية لعمليات الأعمال خلال فترة الجائحة. وعند ربطها بالابتكار البشري، فإنها تمكننا من ابتكار منتجات وعمليات جديدة تسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية. ونسعى من خلال مشاركة تلك الابتكارات مع عملائنا وشركائنا في ظل الاقتصاد الصناعي المترابط مما يسهم في تحسين الإنجازات في كافة النواحي وتحوّل النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة المستدامة على كافة المستويات.

وسيعرض هيرويك نموذج العمليات التشغيلية القائمة على البيانات باستخدام أمثلة من الحياة الواقعية لبيان دور المرئيات الرقمية المترابطة في تحقيق قيمة أكبر للمنظومة بأكملها.

وستستعرض الدكتورة كاثرين جرين من مركز ويلكوم لدراسة علم الجينات البشرية في جامعة أكسفورد دور البيانات في المساعدة بتطوير لقاح أكسفورد، وهو نموذج ملهم للصناعات.

وسيقدم المؤثر جاهينكي بيلينك، ممثل الشباب السابق في الأمم المتحدة، توضيحًا لدور الجيل Z في استثارة التفكير الرقمي بينما ينضم إلى فرق العمل بقطاع الصناعة. وستدير ليزا جونستون، المدير التنفيذي للتسوق والمدير التنفيذي للاستدامة في أفيفا، جلسة نقاش للخبراء حول استراتيجيات المرونة الاقتصادية لتحقيق النجاح في ظل الأوضاع الجديدة، وينضم إليها في النقاش متحدثون من شركتي مايكروسوفت وكوجنيزانت.

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