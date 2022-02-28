«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحدث منصب نائب الرئيس التنفيذي وتُعيّن «هاريس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين العاملة في المنطقة في توفير حُلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، عن استحداث منصب نائب الرئيس التنفيذي وتعيين تشارالامبوس ميلوناس «هاريس» للمنصب الجديد.

والذي سيواصل عمله في منصبه الحالي كنائب الرئيس التنفيذي لاكتتاب الأفراد وإعادة التأمين. وسيعمل هاريس من خلال منصبه الجديد بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا الإعلان عن ترقية هاريس لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، فهو يتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة، اكتسبها على مدار 25 عاماً من العمل في صناعة التأمين، ويمتلك مهارات قيادية كبيرة، تمكنه من المساهمة في دعم نجاح الخطط الاستراتيجية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ونموها خلال السنوات المقبلة».

وقبيل انضمامه للعمل لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عام 2020، شغل هاريس عدة مناصب إدارية لدى نخبة من شركات التأمين المرموقة في المنطقة مثل شركة ايه اي جي للتامين، وشركة أكسا للتأمين، وشركة عمان للتأمين.

حيث شملت مهامه مجالات مختلفة، شملت أسواق أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، تولى من خلالها مسؤوليات واسعة مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتسعير والتحليل، وتطوير عمليات إعادة التأمين، وعلوم البيانات، وعمليات الاكتتاب، والتدريب، والتطوير، والإدارة التنفيذية.

يحمل هاريس درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة أثينا، ودرجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من كلية كاس للأعمال في لندن. وهو حاصل أيضاً على عضوية الزمالة (AIA)، ومؤهل اكتواري معتمد في المخاطر من مؤسسة (CERA) من معهد الاكتواريين في المملكة المتحدة.

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