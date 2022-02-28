«بوليسي بازار» و«كارز 24» يوقعان شراكة استراتيجية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوليسي بازار» (Policybazaar.ae)، الوجهة المتكاملة للتأمين عبر الإنترنت والخدمات المالية في دولة الإمارات عن توقيع شراكة استراتيجية مع «كارز24» (Cars24)، منصة التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة، وبموجب أحكام الاتفاقية، سيتمكن العملاء من الحصول على تجربة مميزة ومتكاملة عند شراء سيارة مستعملة ووثيقة تأمين شاملة. وتعتبر هذه الشراكة الرقمية الأولى من نوعها، حيث من المتوقع أن تقدم تجربة فريدة للعملاء، تتسم بالراحة والشفافية من خلال عملية شراء وإصدار تأمين رقمي شامل.

ستقدم «بوليسي بازار» مجموعة واسعة من المزايا لعملاء «كارز24»، بالإضافة إلى تغطية إضافية للسيارات المستعملة من مختلف شركات التأمين الرائدة. كما سيتمكن العملاء من الحصول على عروض الأسعار، من خلال المنصة الرقمية في الوقت الفعلي ومقارنة التكاليف، وبالتالي توفير المال.

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي في شركة «بوليسي بازار»: «نحن متفائلون بالشراكة مع «كارز24»، حيث من المتوقع أن تقدم منصتا التجارة الإلكترونية تجربة رقمية فريدة للعملاء، من خلال تقليص الفجوة بين عملية الشراء وتأمين المركبات المستعملة.

كما سنحرص من جانبنا على الإصدار الفوري للتأمين، لضمان حماية شاملة وبأسعار مناسبة لجميع السيارات المستعملة، التي يتم شراؤها من «كارز24»، وضمان أن يستفيد عملاؤنا من خدمات تسوية ملائمة».

قال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي في شركة «كارز24» في منطقة الخليج العربي: «لقد قمنا بإحداث تغيير جذري في السوق، ونعمل باستمرار على تقديم تجربة شراء لا مثيل لها عبر الإنترنت للسيارات المستعملة. ونعتبر شراكتنا مع «بوليسي بازار» مفيدة لكلا الطرفين، حيث سيتمكن عملاؤنا من خلال «بوليسي بازار»، من ضمان تغطية تأمين فورية عبر الإنترنت والاستفادة من أحدث التقنيات، التي توفرها الشركتين».

وتقدم هذه الشراكة لعملاء «بوليسي بازار»، فرصة الاستفادة من قسائم هدايا بقيمة 1250 درهماً إماراتياً، في حال قيامهم ببيع سياراتهم على «كارز24» في الفترة من 1 إلى 31 مارس 2022 (للسيارات المصنعة بعد عام 2017) وبأميال أقل من 100 ألف كيلو متر.

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