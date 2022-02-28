بنك الإمارات دبي الوطني يحصد 4 جوائز من «ذا آسيان بانكر»

المصدر: دبي - البيان

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حصد بنك الإمارات دبي الوطني 4 جوائز رئيسية خلال حفل توزيع الجوائز الإقليمية «ذا آسيان بانكر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام 2021 نظراً لريادته في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد.

وحصل البنك على لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد» على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، ليحتفظ بأعلى تكريم عن فئة الخدمات المالية للأفراد تقدمه جوائز «ذا آسيان بانكر»، والذي يقيّم الجهات الفاعلة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وتتفوق على الصعيدين المحلي والإقليمي.

كما فازت «Liv.»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك بجائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» للعام الرابع على التوالي، كما فاز البنك بجائزة «أفضل بطاقة ائتمان في الشرق الأوسط» و«أفضل أداء تطبيقي لإدارة البيانات في الشرق الأوسط عن نجاحه في تنفيذ منصة البيانات المؤسسية، ما يؤكد مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية بالمنطقة.

وواصل قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز حصته في الأسواق عبر معظم المنتجات وأقسام الخدمات المصرفية للأفراد، مدعوماً بحجم المبيعات القوي وقدرته العالية على استقطاب العملاء الجدد.

وبصفته شريكاً أول رسمياً لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، افتتح بنك الإمارات دبي الوطني فرعاً جديداً في موقع الحدث العالمي، ليوفر مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى منصة «الخدمات المصرفية المستقبلية» التي تحتضن معارض مميزة وتفاعلية ومبتكرة.

والتي من خلالها تسلط الضوء على الدور الذي ستلعبه البنوك في تلبية احتياجات وتطلعات العملاء في المستقبل. كما أطلقت المجموعة العديد من المنتجات بما في ذلك بطاقة ماستر كارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني.

وهي بطاقة مبتكرة تزود العملاء بمجموعة من المزايا والصفقات والحسومات عبر المتاجر والمطاعم ومجموعة من مرافق الترفيه ونواد صحية ومراكز اللياقة البدنية فضلاً عن عروض خاصة مرتبطة بإكسبو 2020 دبي، كما أطلق البنك أول بطاقة دفع صديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، إضافة إلى تطبيق More من بنك الإمارات دبي الوطني.

والذي يتيح للعملاء استكشاف العروض المتاحة على بطاقاتهم المصرفية. وأطلق البنك عملية فتح حسابات فورية جديدة لعملائه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بطاقة خصم مباشر حصرية بامتيازات وعروض مخصصة ومصممة لتلبي تطلعات وتفضيلات عملاء البنك المواطنين.

وعزز بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات المصرفية الصوتية عبر «أمازون أليكسا» مع إضافة المزيد من الخدمات وتوسيع نطاقها لتتوفر أيضاً باللغة العربية، علاوة على إطلاقه بطاقات «سيغنتشر» لعملاء الخدمات المصرفية المميزة، والتي تشمل عروضاً حصرياً وباقة من الخدمات والامتيازات والمزايا.

وواصلت «Liv.» تعزيز مكانتها وتوسيع قاعدة عملائها في الإمارات إلى أكثر من 500 ألف عميل والاستمرار في ريادتها كأسرع بنك نمواً في الدولة.

وأطلقت «Liv.» بطاقة ائتمانية رقمية مبتكرة تمكن العملاء من تحديد وتخصيص برامج الولاء والمكافآت المفضلة لديهم، أما «Liv.برايم» فهي خدمة قائمة على نظام اشتراك تم إطلاقه ليوفر للعملاء مجموعة استثنائية من الامتيازات المصرفية والعروض الحصرية التي تتناسب مع أنماط حياتهم. أما برنامج Liv. Young الذي تم إطلاقه أخيراً، فيتيح لأولياء الأمور فتح حسابات مصرفية لأطفالهم عبر الهواتف المتحركة.

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