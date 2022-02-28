النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق تنطلق 7 مارس في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق في الفترة من 7 إلى 9 مارس. وأعلن المركز أن أكثر من 75 شركة من كبريات وأهم شركات الورق العالمية قد أكدت مشاركتها في الحدث، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية، ونخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الصناعات الورقية والتحويلية.

ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة «الفرات للمعارض» أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل: المواد الكيميائية، وورق التغليف والطباعة، والأحبار، والمنتجات الورقية الصحية الجاهزة، إلى جانب عرض لأحدث الآلات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن استضافة النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز، الرامية إلى إغناء أجندة فعالياته بحزمة من المعارض المتخصصة، وذلك بهدف دعم تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة المعارض في إمارة الشارقة، وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة.

آخذين بالاعتبار القطاعات والمجالات المهمة في الإمارة، إلى جانب تفعيل مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، من خلال ابتكار معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الشارقة واعتماد استراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء الفعاليات.

وأكد أهمية المعرض في توفير منصة استثنائية لكبار صناع وموردي المنتجات الورقية والمعدات والآلات والمواد الكيميائية والخدمات في قطاع الورق والصناعات التحويلية، للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يعد المعرض بيئة أعمال خصبة للجهات المشاركة والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاع صناعة الورق، إلى جانب مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة.

وأعرب المهندس طارق فقاس المدير التنفيذي لشركة الفرات للمعارض عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي تمهد لمزيد من التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية المعرض في دعم صناعة الورق والعديد من الصناعات المتعلقة به، وتلبية كافة احتياجات السوق الإقليمية والمحلية، ليكون بذلك المعرض منصة رائدة في القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقبل المعرض زواره يوم الاثنين من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً، ويوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.

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