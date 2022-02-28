«مصرف أبوظبي الإسلامي» يمنح 46 مواطناً فرصة للتدريب والتطور المهني

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي انضمام 46 مواطناً إلى برنامجيه التدريبيين الرائدين «تمكين» و«قيادات» لهذا العام من بينهم 21 موظفاً لبرنامج «قيادات» و25 موظفاً في «تمكين» وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد العريقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام المستمر للمصرف برعاية الكوادر الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي الإماراتي.

وتخرج حتى الآن ما مجموعه 152 خريجاً في إطار برنامج «قيادات» و«تمكين». ومن ثمار هذه البرامج ترقية 49 موظفاً إلى المستوى التالي، بما يحقق لهم طموحاتهم المهنية.

ويعد «قيادات» و«تمكين» من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتمكين الموظفين المواطنين المتميزين في مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد تم تصميم المناهج التدريبية لكلا البرنامجين بهدف توفير المعرفة والمهارات والكفاءات التي تساعد المشاركين على تطوير مسيرتهم المهنية وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل، كما تساهم هذه البرامج في دعم جهود دولة الإمارات التي تستهدف تشجيع المزيد من المواطنين على الدخول إلى قطاع الخدمات المالية الوطني.

وقالت بشرى الشحي، مدير إدارة الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: عندما أطلقنا برنامجي»قيادات«و»تمكين«كان لدينا هدف واضح يتمثل في دفع نمو وتطور المواهب الإماراتية لتعزيز قدرات رأس المال البشري في مصرف أبوظبي الإسلامي، والمساهمة بشكل أشمل وأوسع لتحقيق رؤية قيادتنا الثاقبة في الارتقاء بجهود التوطين في القطاع المصرفي ورعاية كوادرنا الوطنية وخصوصاً المتميزين منهم.

ونفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيقنا لواحدة من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي والتي تبلغ 40% من إجمالي عدد الموظفين. وهذا يؤكد التزامنا باستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية ضمن قوتنا العاملة. وسنواصل التزامنا بتمكين موظفينا من ذوي القدرات والإمكانيات المتميزة وإعدادهم لتولي دفة القيادة في المستقبل ومواصلة مسيرتنا لدفع النمو الاقتصادي المستدام للدولة».

وتم تطوير الدورات التدريبية لبرنامجي «قيادات» و«تمكين» لهذا العام بالشراكة مع «هارفارد بيزنس بابليشينج» التابعة لجامعة هارفارد. ويعد «قيادات» برنامجاً تدريبياً موجهاً للموظفين .

ضمن فئة المستويات الإدارية الإشرافية، مصمم خصيصاً للموظفين المواطنين المتميزين الذين أكملوا عاماً على الأقل من تاريخ تعيينهم في المصرف. أما «تمكين» فهو برنامج تدريبي مخصص للمواطنين المتميزين الذين أكملوا عامين على الأقل في المصرف. وتصل مدة التدريب في كلا البرنامجين إلى 6 أشهر، تركز على مجالات محددة مثل «تطوير العقلية القيادة» و«تطوير الموظفين» و«تمكين وتفعيل دور الموظفين» و«إدارة الابتكار والتغيير» و«تعزيز الأداء».

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