الإمارات للشحن الجوي تؤكد الالتزام بشراكتها القوية مع المصدرين الإسبان

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت «الإمارات للشحن الجوي» في مقرها الرئيس بدبي لويس بلاناس بوشاديس، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، وإينيغو دي بالاسيو إسبانا، سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات ووفداً رفيع المستوى من إسبانيا.

ورحّب نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، بالوفد الإسباني الزائر، واستعرض كيفية قيام الإمارات للشحن الجوي بدعم الشركات الزراعية الإسبانية ومصدري المنتجات سريعة العطب من خلال نقل الصادرات الممتازة بسرعة من البوابات الإسبانية إلى الأسواق العالمية عبر دبي. وأكد التزام الناقلة بالبقاء شريكاً قوياً للمصدرين الإسبان.

وكانت الإمارات للشحن الجوي باشرت عملياتها في إسبانيا في يوليو 2007 برحلات منتظمة عبر سرقسطة. ومع تنامي الطلب سريعاً، أطلقت خدمات شحن إلى مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى سعة الشحن المتاحة على رحلات الركاب إلى المدينتين. وخلال عام 2021، نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 30 ألف طن من الصادرات الإسبانية إلى مختلف الأسواق، زادت حصة الفاكهة والخضروات الطازجة منها على 1750 طناً.

وتضمن «الإمارات للشحن الجوي» وصول الفواكه والخضروات من إسبانيا إلى وجهاتها نضرةً طازجةً من خلال خدمتها «إيميريتس فريش Emirates Fresh»، ذات المستويات الثلاثة والمصممة خصيصاً للمحافظة على نضارة المواد سريعة العطب أثناء النقل الجوي. وتنقل «الإمارات للشحن الجوي» يومياً ما بين 500- 700 طن من المواد الغذائية على رحلاتها حول العالم.

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