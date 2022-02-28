الإمارات.. 29 فلساً زيادة في أسعار البنزين و 31 فلساً للديزل خلال مارس

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2022 بمقدار يتراوح بين 29 و 30 فلساً في البنزين و31 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غد الثلاثاء أول مارس 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 2.94 درهم في فبراير الى 3.23 درهم في مارس، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار30 فلساً من 2.82 درهم في فبراير الى 3.12 درهم في مارس ، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 30 فلساً من 2.75 درهم في فبراير الى 3.05 في مارس 2022 .

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 31 فلساً لكل ليتر من 2.88 درهم الى 3.19 درهم.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر فراير بمقدار يتراوح بين 29 فلساً في البنزين و32 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2022 .

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021 ، كما اقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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