5.5 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات العالمية للألمنيوم" خلال 2021 بنمو 1,140%

المصدر: وام

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سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قياسية بلغت 9.0 مليار درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بـ 4.1 مليار درهم للعام 2020 ووصلت الأرباح الصافية إلى 5.5 مليار درهم مقارنة بـ 445 مليون درهم لعام 2020 بزيادة نسبتها 1,140% مع أداء قوي وبكفاءة عالية في جميع عملياتها الصناعية وذلك بحسب النتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

وجاءت هذه النتائج التاريخية للشركة نتيجة الطلب العالمي القوي على الألمنيوم في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي في جميع جوانب عملياتها التشغيلية والتركيز على تحسين الكفاءة في الأقسام كافة، إضافةً إلى زيادة عمليات إنتاج وبيع جميع السلع ضمن سلسلة القيمة في عام 2021 مقارنة بما حققته الشركة عام 2020.

ووصلت الإيرادات في عام 2021 إلى 25.5 مليار درهم مقارنة بـ 18.7 مليار درهم في عام 2020 .. بينما بلغ متوسط سعر ألمنيوم بورصة لندن للمعادن المحقق الذي تنتجه الشركة 2,382 دولار للطن.

وقد ارتفعت حصة مبيعات الشركة من المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" إلى 84 بالمائة من مبيعات الشركة الإجمالية، مقتربة من رقمها القياسي التاريخي، مقارنة بـ 72 بالمائة خلال عام 2020.

وتستقطب المنتجات ذات القيمة المضافة فوارق سعرية تتجاوز الأسعار القياسية التي يحققها الألمنيوم العادي، مما يتيح للشركة تحقيق أقصى قدر من القيمة لإنتاجها من الألمنيوم الأولي؛ وحافظت الشركة في 2021 على مكانتها كأكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" من ناحية الحجم.

واستطاعت الشركة تخفيض مديونياتها بصورة كبيرة وتحسين هيكل رأس المال لإتاحة توزيع أرباح للمساهمين وتوفير مرونة مالية لنمو الأعمال في المستقبل.

ونجحت الشركة في تخفيض حجم القرض المؤسسي الرئيسي بمقدار 2.7 مليار درهم ليصل المبلغ الإجمالي المتبقي إلى 20,3 مليار درهم وتنفيذ سداد مبكر وبالكامل لدين مشروع بناء مصهر الطويلة والذي بلغت قيمته 1.6 مليار درهم ، وسداد الدفعات المجدولة لقرض شركة غينيا ألومينا كوربوريشن. بذلك سددت الإمارات العالمية للألمنيوم ديوناً بقيمة 4.4 مليار درهم في عام 2021. وبلغت نسبة صافي ديون الشركة 2.4 ضعفا إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نهاية السنة.

وبلغ إجمالي الأرباح التي تم توزيعها على مساهمي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 735 مليون درهم في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستحواذ على شركة JA Power & Water Co التي تمتلك محطة توليد الطاقة عالية الكفاءة H-block في جبل علي ، من المساهمين مقابل 1.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 35 بالمائة (2020: 22 بالمائة)، وهو من أحد أعلى المعدلات بين نظائرها من الشركات في مجالها.

وساهمت أسعار بورصة لندن للمعادن المواتية للألمنيوم وزيادة الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن وتحسينات التكلفة في زيادة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي بلغت 7.5 مليار درهم مقارنة بـ 5.5 مليار درهم في عام 2020.

واستطاعت الشركة في أوائل 2021 توسيع نطاق جهودها الرامية إلى محايدة الكربون، وأصبحت الشركة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ووصل إنتاج ألمنيوم CelestiAL باستخدام الطاقة الشمسية إلى حوالي 39 ألف طن في عام 2021 وتم توريده بالكامل لصالح شركة BWM.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تظهر هذه النتائج القياسية اقترابنا من استكمال استعداداتنا للمرحلة القادمة من مسيرة التطوير التي تنتهجها الإمارات العالمية للألمنيوم، بدءاً بعمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي، ضمن هيكل محسّن لرأسمال الشركة يستهدف تنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين ونمو الأعمال في المستقبل ، ومساراً ريادياً في محايدة الكربون. ونفتخر في الشركة بمساهمتنا في تحقيق الرؤية الطموحة لقادة دولة الإمارات، والمكانة التي وصلنا إليها كإحدى الشركات الصناعية الوطنية العملاقة في مجال الألمنيوم."

وأضاف : "أما على المدى القصير، استمر الطلب القوي في الربع الأول من 2022، وعلى الرغم من أننا نواجه بعض التحديات على مستوى الخدمات اللوجستية كغيرنا من الموردين حول العالم، إلا أننا اعتمدنا أساليب جديدة للتغلب عليها مثل استخدام الشحنات المجزأة."

من جانبه قال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "سادت الأسعار المرتفعة للألمنيوم منذ أن بدأ العالم في تجاوز جائحة كوفيد-19، مما يظهر توقعات قوية تجاه الألمنيوم كمادة أساسية نحتاجها لبناء مستقبل مستدام، وسنعمل على المضي قدماً بخطوات واثقة وسبّاقة لتعزيز قدراتنا وطاقتنا في مجال الاستدامة. "

وأضاف "مسارنا في التركيز على تقليص المديونية قوي، مدفوعين بظروف السوق وجهودنا لتحسين الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبذلك تتمتع الشركة بوضع جيد لدخول المرحلة التالية من مسيرة النمو".

وبلغت مبيعات المعدن المصبوب 2.54 مليون طن، وذلك بفضل عملنا المستمر لتحسين العمليات والعمل بكفاءة أكثر واستكمال التوسعة في موقع الطويلة على الرغم من أعمال الصيانة والعوائق التي تواجه الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وقد حققت المشاريع الإنتاجية للمواد الأولية التابعة للشركة أرقاماً قياسية خلال وقت قياسي وذلك في مدة لم تتجاوز السنتان بعد انطلاقها.

وتجاوزت مصفاة الطويلة للألومينا قدرتها الإنتاجية الاسمية بحوالي 15 بالمائة، وبأداء عالمي متميز قامت بمد مصاهر الشركة للألمنيوم بحوالي 2.3 مليون طن من الألومينا وساهمت في دخل 830 مليون درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

ومن جانب آخر، ارتفعت صادرات شركة غينيا ألومينا كوربوريشن من خام البوكسيت لتبلغ 12 مليون طن متري بزيادة مقدارها 2.3 مليون طن عن عام 2020 ومساهمة قدرها دخل 340 مليون درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتذهب معظم الصادرات للعملاء الخارجيين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مما يجعلها أحد أكبر موردي البوكسيت على مستوى العالم.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتشغيل 66 خلية صهر جديدة ضمن مشروع توسعة مصهر الطويلة خلال 2021، مما يضيف للقدرة الإنتاجية السنوية حوالي 78 ألف طناً إضافياً.

وبلغ حجم مبيعات الشركة للعملاء المحليين في دولة الإمارات 281 ألف طن، مقارنة بـ 252 ألف طن في عام 2020، مما يعكس تنامي مساهمة الشركة في الاقتصاد الإماراتي تماشياً مع أهدافها بمضاعفة تأثيرها الاقتصادي بحلول 2040.

ومن جانب آخر، بلغ معدل تكرار الإصابات المؤدية إلى توقف العمل 0.11 لكل مليون ساعة عمل، وبلغ معدل تكرار الحوادث الإجمالي القابل للتسجيل 1.1 لكل مليون ساعة عمل، وهو المقياس الأوسع لأداء السلامة وكلاهما أفضل بكثير من المعدل القياسي في مجالنا..

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