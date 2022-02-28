رجال أعمال أتراك: الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية جاذبة للشركات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد رجال أعمال أتراك في الدولة أن الإمارات تمتع بأحد أكثر أنظمة التجارة ليبرالية في المنطقة واقتصاد متنوع وبنية تحتية راسخة، وهي عوامل من شأنها جذب المزيد من الشركات التركية، وتساهم في نمو حجم التجارة بين البلدين، والتي بلغت 6.4 مليارات دولار (23.5 مليار درهم) في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي وفقاً لبيانات مجلس الأعمال التركي.

وشدّد رجال الأعمال على أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدولة أذنت بفصل جديد من العلاقات بين الإمارات وتركيا، كما تعتبر الاتفاقيات الثلاثة عشر التي تم عقدها بين البلدين أخيراً نموذجاً عالمياً مبشراً بحقبة جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول، والتي من شأنها تدعيم مستقبل النظام الاقتصادي الجديد.

خلق الفرص

وأكّد جينك أنفردي المدير العام الإقليمي لفنادق ريكسوس في الإمارات أهمية زيارة الرئيس أردوغان لتوثيق العلاقات الإماراتية والتركية وخلق الفرص في مجالات متعددة، مؤكداً أن ازدهار السياحة العابرة في كل من الإمارات وتركيا ساعد علامة «ريكسوس» التجارية التركية على النمو في المنطقة.

ولفت أنفردي إلى أن نجاح فندق ريكسوس بريميوم بدبي يُعد وجهة نمط حياة حضرية شهيرة في قلب جميرا بيتش ريزيدنس، معتبراً فنادق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي، وريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة رائدة في تقديم مفهوم الضيافة الشامل في المنطقة. وأضاف: «لدينا خطط لمزيد من النمو في الإمارات من خلال إطلاق فندقين جديدين في الإمارات قبل نهاية 2022 ».

اقتصاد تنافسي

وقال إمرى إسماعيل أوغلو - مدير عام الخطوط التركية في دبي والمناطق الشمالية إن الإمارات تتمتع بواحد من أكثر أنظمة التجارة ليبرالية في المنطقة وتنوع اقتصادي عالي مع بنية تحتية راسخة توفر للمستثمرين والشركات تحقيق أهدافهم في بيئة عمل ودية ومستقرة. وأضاف: «اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنافسية، ويوفر بيئة أعمال مواتية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية مع عدد كبير من المواهب والعمالة الماهرة، حيث تنشط الشركات التركية في الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً من خلال تقديم الخدمات والمنتجات إلى الإمارات والمنطقة والعالم».

وأفاد أوغلو أن وجود الخطوط الجوية التركية في الإمارات هو أفضل قصة لنجاح شركة تركية وهو أيضاً مثال جيد على النمو معاً من خلال اتباع استراتيجية مربحة للجانبين. وأضاف: «في العام الماضي، احتفلت الخطوط الجوية التركية، التي تطير إلى دول أكثر من أي شركة طيران أخرى، بمرور 40 عاماً على وجودها في الإمارات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي.

2000 شركة

وقال طارق تميمي المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «تميمي للاستشارات» التركية في الإمارات: إنه ولوقت طويل كانت الإمارات ولا تزال محور اهتمام الشركات التركية لفترة طويلة كونها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والسياحة، مؤكداً أنه وبفضل رؤية قادتها، توفر الإمارات فرصاً هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الدولية الكبرى على حدٍ سواء.

وأضاف: إن الإمارات هي اليوم موطن لما يزيد على ألفي شركة تركية، على اختلاف أحجامهم ومجالات عملهم. إلى جانب ذلك، تشارك تركيا بشكل مكثف في المعارض والمؤتمرات المقامة والمنعقدة في الإمارات، وتأتي ضمن أكبر 3 دول مشاركة في كل حدث ومناسبة رئيسية كبرى.

وأكّد إدريس ديميرهان الرئيس التنفيذي لشركة "جيت وورلد" Gate World وعضو مجلس الأعمال التركي وممثل مؤسسة «موسياد» Musiad أن زيارة أردوغان التاريخية تعزز التحالف مع الإمارات. نظرًا لأن تركيا واحدة من أقوى الدول في المنطقة والإمارات دولة ديناميكية وسريعة النمو في العالم، موضحاً أن تعزيز تحالفهم يعد قرارًا حكيمًا من شأنه أن يساعد في تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

علاقات استثنائية

قال نفزات إيسن مدير «القرية التركية» في دبي إن العلاقات الإماراتية التركية تتمتع بحيوية واستثنائية وخاصة أنها ظهرت على حجم أعمال رجال الأعمال الأتراك في الإمارات، وخاصة أنه يعمل في دبي منذ 20 عاماً لاحظ الدعم الكبير الذي يقدم له وغيره من رجال الأعمال، ما جعلهم يتوسعون في أعمالهم بمزيد من الاستثمارات والأعمال في مجالات مختلفة. وأضاف هذا ما جعلنا نتوسع في أعمالنا ما أتاح لنا نشاط أعمالنا التعرف إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارات ومن ثم التفاعل معها بالصورة المناسبة. (دبي - البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز